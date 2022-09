Rodrigo se retira a los 25 años: "Vi peligrar mi vida"

Cargar el reproductor de audio

El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo ha anunciado su retirada inmediata de la competición. Rodrigo, que estaba completando su primera temporada en Moto2, tuvo que bajarse de la moto en el pasado Gran Premio de Italia para someterse a una operación en su hombro, y no estaba prevista su vuelta hasta la siguiente temporada.

Gabri Rodrigo llevaba varios meses de baja: Lowes y Rodrigo, lesionados, ya tienen sustitutos para el GP de Austria

Gabri Rodrigo ha hecho el anuncio en un vídeo publicado en sus redes sociales, y apunta a la peligrosidad que corren cada fin de semana como el gran motivo de su decisión. "Llevaba bastante tiempo dándole vueltas", explica.

"Todo empieza de forma más fuerte el año pasado, poco después de firmar mi contrato para subir a Moto2. Tuve un accidente muy fuerte entrenando en el que vi peligrar mi vida. Eso, unido a todas las desgracias que hemos vivido recientemente de compañeros nuestros ha hecho que me replantease si valía la pena seguir tomando tantos riesgos cada vez que me subo a la moto".

"Tengo muchos proyectos en mente y muchas ambiciones; me gusta mi vida y mi familia, y no estoy dispuesto a seguir poniéndome en peligro y a perderlo por seguir corriendo en moto", añade. "Ese es el motivo principal de esta decisión".

"Me siento muy feliz de haber podido tomar esta decisión", reconoce el de Barcelona. "Llevo mucho tiempo hablándolo con mi psicóloga y me ha ayudado mucho a llegar a este punto de madurez. A principios de este año se lo comenté a Elia [su novia] y le dije que no quería seguir corriendo mucho más tiempo; quería probarme en Moto2 y me veía con ganas de seguir dando mi 100%, pero que no iba a ir para largo".

Fue en ese momento en el que apareció la lesión en su hombro, que terminó mandándolo para casa. "[La lesión] me ha hecho correr casi todo el año en mal estado, y he tenido que parar. Gracias a parar he podido darme tiempo a mi mismo, escuchar a mi cuerpo, mi corazón y ver qué me pedía".

"No tenía sentido seguir corriendo; si lo hacía era por pena y melancolía de lo que ha sido mi identidad todos estos años. Pero lo que realmente quiero es parar y dedicar mi tiempo a otras cosas", sentencia en el vídeo.

"Me siento muy afortunado de haber podido hacer de mi pasión un trabajo con el que ganarme la vida y me llevo muchísimos recuerdos especiales y a gente que he conocido. Puedo decir adiós al motociclismo con una sonrisa. Si lo hubiera retrasado, todo el amor con el que recuerdo este deporte podría haberse intoxicado por seguir corriendo sin ganas", finaliza.

El hispano-argentino pone fin así a su carrera, con ocho temporadas a tiempo completo en el mundial de motociclismo (siete en Moto3 y una en Moto2). Sin embargo, nunca terminó de cumplir con las expectativas, y a su retirada solo hay dos terceros puestos en su palmarés, con una séptima plaza como mejor resultado en la general.

