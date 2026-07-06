Fallece el fundador y propietario del equipo Marc VDS Racing

Este domingo falleció Marc van der Straten, fundador y propietario del equipo Marc VDS Racing Team, a los 78 años de edad.

El multimillonario empresario belga creó un equipo por el que han pasado pilotos de la talla de Franco Morbidelli, Tito Rabat, Joan Mir, Augusto Fernández o Alex Márquez, que ganó con ellos el título de Moto2 en 2019 como había hecho Rabat en 2014 y Morbidelli en 2017.

El Marc VDS entró en el campeonato de Moto2 en 2010 y en 2024 se expandió también al WorldSBK. Fue el propio equipo el que anunció en redes sociales la muerte del fundador de propietario, con el siguiente comunicado:

"El equipo Elf Marc VDS Racing Team lamenta la pérdida de su carismático fundador y propietario, Marc van der Straten, quien falleció en paz en su casa de Suiza esta mañana (5 de julio)".

"Empresario de renombre internacional, la profunda pasión de Marc por el automovilismo lo convirtió en una figura reconocida mundialmente entre los aficionados a las carreras de motos y coches".

"Su amor por el automovilismo le fue transmitido por su padre, también expiloto, y fue ese entusiasmo compartido lo que impulsó a Marc a dedicar su vida al automovilismo".

"Tras cosechar éxitos como propietario de equipos en diversas disciplinas de motociclismo, Marc se embarcó en una increíble aventura en el motociclismo de Gran Premio en 2010, cuando creó un ambicioso proyecto para participar en el Campeonato Mundial de Moto2 inaugural".

"Guiado por la pasión de Marc por brindar emoción y éxito, Marc VDS ganó el título de Moto2 en 2014, 2017 y 2019 con Tito Rabat, Franco Morbidelli y Alex Márquez".

Marc Van Der Straten Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Fue el impulsor de la creación de una dinastía de carreras única, ya que la marca Marc VDS también estuvo presente en MotoE, Moto3 y MotoGP, y aún compite en Moto2 y WorldSBK, además de embarcarse en la nueva aventura del EWC".

"Con un enorme orgullo, Marc vio cómo su diseño Marc VDS cosechaba más de 100 podios en todas las categorías del Campeonato Mundial, el más reciente de ellos logrado por Sam Lowes en WorldSBK en MotorLand Aragón".

"Más allá de ser el jefe, Marc era un personaje carismático cuya característica gorra con la bandera a cuadros lo hacía reconocible al instante en todo el mundo".

"Ganar era especial para él, pero también lo era su búsqueda de la excelencia tanto dentro como fuera de la pista. Marc VDS es mucho más que un equipo. Es una familia. Y uno de sus mayores placeres en la vida fue verla prosperar y alcanzar el éxito gracias al trabajo duro y la dedicación".

"Marc creó recuerdos que perdurarán para siempre. Y jamás lo olvidaremos, ni su contribución para ayudar a tantos a perseguir y cumplir sus sueños en una vida verdaderamente extraordinaria".

Descanse en paz.