Sergio García: "Al final no se ha podido subir a MotoGP por factores externos"

Sergio García Dols finalmente no podrá subir al Mundial de MotoGP en la temporada 2025. El líder de Moto2 tendrá que conformarse con quedarse otro año en la clase intermedia, y con el deseo de volver a pelear por un título, como está haciendo este año. Lo hará en la misma estructura en la que está ahora, el MT Helmets - MSi, que ya ha confirmado su permanencia -por más que su contrato fuera por dos temporadas-, teniendo de compañero a Iván Ortolá, contendiente al título de Moto3 en este 2024.

Motorsport.com ya había informado en las últimas semanas de que un efecto dominó dejaría sin sitio en la clase de las motos pesadas al piloto de Burriana, como así se ha confirmado. A pesar de tener a un par de equipos, como mínimo, llamando a su puerta, finalmente García no podrá dar el salto. Ni con Trackhouse, que contará el año que viene con Raúl Fernández y con Ai Ogura, ni con Pramac, que entrará en su nueva etapa en Yamaha con Miguel Oliveira y finalmente Jack Miller, 'rescatado' tras verse sin sitio al confirmarse su salida de KTM.

De esta forma, el valenciano habló este viernes de la decisión en el Red Bull Ring, donde se disputa el Gran Premio de Austria, en el que buscará ampliar su ventaja en la general. García confirmó que quedarse en Moto2 no es lo que él quería, ni mucho menos, pero ve el lado positivo de que podrá pelear por dos títulos.

"Ahora está todo más claro. No es lo que yo quería [quedarme en Moto2]. Lo podemos decir", empezó diciendo en DAZN. "Pero bueno, estoy contento y con las cosas claras. El año que viene sigo en la categoría, y contento también por esa parte, porque voy a poder luchar por dos mundiales".

Además, a la hora de expresar razones, Sergio achacó lo ocurrido a 'factores externos', que están fuera de su alcance: "Al final no se ha podido llevar a cabo [subir a MotoGP], por factores externos, te diría yo. Yo estoy tranquilo, porque al final he hecho mi trabajo, he tenido mis ofertas de MotoGP, y voy primero a falta de nueve carreras para que se acabe el Mundial".

"Es lo que había que hacer para estar en MotoGP. A veces, por otras cosas por las que yo no puedo hacer nada, pues no se puede llevar a cabo. Pero estoy contento de todas formas. Otro año será", remachó el joven de 21 años.