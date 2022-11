Augusto Fernández se marca como objetivo "ganar" en Valencia

Cargar el reproductor de audio

Aunque en el Gran Premio de Valencia todas las miradas estarán centradas en la lucha entre Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo por el título de MotoGP, es en la categoría intermedia donde las cosas están más apretadas.

Augusto Fernández recuperó el liderato en el pasado Gran Premio de Malasia, donde Ai Ogura se fue al suelo cuando luchaba por la victoria y le cedió en bandeja de plata la primera posición de la tabla. Sin embargo, apenas los separan nueve puntos, lo que hace que ninguno de los dos contendientes tenga margen de error.

Las cuentas de Augusto para ser campeón de Moto2: Qué necesita Augusto Fernández para ser campeón de Moto2

"Quiero hacer que este fin de semana sea lo más sencillo posible y olvidar el título; tener un gran premio normal y trabajar en encontrar sensaciones desde el viernes", declaró Augusto Fernández, en una rueda de prensa especial celebrada el jueves en Cheste. "Lo principal es luchar por la victoria el domingo", aseguró.

"Después de la gira asiática es fantástico volver a casa, a las rutinas y a los entrenos habituales", comentó el balear, que al igual que el resto del paddock, estuvo fuera de casa durante cinco semanas.

Los dos últimos grandes premios de la gira asiática vinieron con sorpresa. Si en Australia Augusto se caía y le daba el liderato a Ogura, en Sepang se producía a la inversa.

"Honestamente me sorprendió [la caída de Ogura]", reconoció el de KTM. "Yo estaba muy frustrado, porque tuve problemas con el neumático trasero y no pude luchar con él en carrera. Fue muy dura y difícil, y ver que se caía fue una gran sorpresa para mí. Pero bueno, en Malasia se cayó él, en Australia lo hice yo...", reflexionó.

Fernández tiene el privilegio de estar a las órdenes de Aki Ajo, que cuenta con una basta experiencia en este tipo de circunstancias. Sin embargo, el #37 reconoció no haber hablado "nada" con él. "Siempre me dice que intente hacerlo de la forma más fácil. Nunca hablamos antes de los fines de semana, y este no va a ser diferente. [...] Queremos mantener la normalidad y centrarnos en el trabajo".

"No pienso en que tengo nueve puntos de ventaja. Sé que será suficiente con terminar en el podio, así que me voy a centrar en ganar la carrera, porque sé que es posible. Me siento bien en este circuito y hemos sido fuertes esta temporada, así que no veo motivos para no estar en la lucha por la victoria", advirtió

"No pienso en Australia, y no creo que él [Ogura] piense en Malasia. Como dice mi jefe, vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible", concluyó el español. De conseguir la corona, sería el sexto título de Moto2 (sin contar los conseguidos en la era 250cc) para el motociclismo español.

