Ogura, campeón de Moto2: "No podía imaginar que me iba a ocurrir esto"

Ai Ogura logró el objetivo que perseguía desde que se le escapara el título de Moto2 en 2022 en la batalla con Augusto Fernández. El de proclamarse campeón del mundo. El piloto japonés tuvo en Australia su primera bola de partido, pero no fue hasta este fin de semana, en Tailandia, a la segunda, cuando pudo rematar la faena y alzarse con su primer entorchado antes de dar el salto a MotoGP en 2025, con el equipo Trackhouse.

Al nipón le valía con terminar quinto este domingo en Chang, y llegó a rodar séptimo tras unos problemas en los primeros compases, que le hicieron perder la pole. Pero no se puso nervioso, sacó a relucir un ritmo increíble y alcanzó su meta finalizando segundo, cuando la carrera se canceló a tres vueltas del final a causa de la lluvia, y únicamente superado por Arón Canet, que apunta a ser subcampeón del mundo en la presente campaña.

De esta forma, Ogura consiguió varias cosas. Entre otras, el primer título para el motociclismo japonés desde que Hiroshi Aoyama fuera campeón de 250cc en 2009, uniéndose a él y a otros cinco campeones: Haruchika Aoki, Kazuto Sakata, Daijiro Kato, Tetsuya Harada y Takazumi Katayama. Además, se convirtió en el primer campeón salido de la cantera de la Asia Talent Cup, y en el primero que no ha pilotado una Kalex en la categoría intermedia desde Marc Márquez con la Suter en 2012, al manillar de su Boscoscuro.

Tras pasar el frenesí y darse cuenta de lo que había conseguido, el asiático tuvo unas bonitas reflexiones sobre lo que acababa de pasar en Buriram: "Es increíble, nunca me he sentido tan contento. Me pasan muchas personas por la mente que han influido en mi carrera, son muchas emociones, no puedo agradecérselo a todos".

"A todo el mundo en el paddock le pasa igual, pero cuando empiezas a competir eres un 'don nadie' y siempre te imaginas todos los momentos que has tenido que pasar en tu carrera. No me podía imaginar que me iba a ocurrir esto de pequeñito", siguió.

Al japonés le pilló de sopetón la cancelación de la carrera por la lluvia, unas sensaciones que también relató: "Mi mente se bloqueó, se puso en blanco cuando sacaron la bandera roja. Estaba de subidón, nunca he sentido tanta alegría y felicidad".

Por último, el del MT Helmets - MSi quiso acordarse de su familia, a la que se vio particularmente nerviosa, como es lógico, este domingo: "Es fantástico que mi familia este aquí para celebrar este título, que hemos conseguido todos juntos. Mi padre me llevaba siempre a competir y ahora está aquí, es la persona más importante de mi vida", finalizó.