Moto2 Tailandia: Agius evita las banderas amarillas y se lleva la pole

Parecía que Dani Holgado iba a conseguir la primera pole de Moto2 en 2026. El español lideró el primer stint de la Q2, y en el segundo venía para batir holgadamente el crono de Senna Agius, que le acababa de mejorar. Sin embargo, un accidente en el que Alex Escrig, dominador de la pretemporada, se llevó por delante a Sergio García, provocó una inoportuna bandera amarilla que impidió que los pilotos mejoraran. Así, el australiano aseguró la primera plaza, sobre Izan Guevara y el valenciano. Manu González partirá séptimo.

La primera clasificación de la categoría intermedia en este 2026 iba a mantener las condiciones climáticas que se habían visto antes, en la sesión cronometrada de Moto3, es decir, con buen tiempo y el sol brillando en Buriram, pese a algunas nubes. Iba a haber que contar con una ausencia, Adrián Huertas, que el viernes se convirtió en el primer lesionado del año al sufrir una violenta caída en la Práctica, cuando llegó la lluvia de manera inesperada. El español sufrió una fractura en el pie derecho, del cuarto y el quinto metacarpiano, y trabajará para volver en Brasil.

En una Q1 de nivel, 14 pilotos iban a buscar el pase a la segunda fase de la cronometrada, destacando nombres como Alonso López, Aron Canet, José Antonio Rueda, en su debut tras ser campeón de Moto3 y tras su grave accidente en Malasia, y David Alonso, nombrado por muchos como uno de los grandes favoritos este año.

Sin embargo, no fue ninguno de ellos quien empezó mandando, sino el turco Deniz Öncü, que en su primer stint marcó un 1:35.013 con el que batió por 128 milésimas a Alonso, con Tony Arbolino y Taiyo Furusato en tercera y cuarta posición.

Pero con neumáticos nuevos, el turco no pudo resistir en primera posición. Fue un español, Dani Muñoz, quien dio un paso adelante para ocupar la primera plaza, con un tiempo de 1:34.986. El sevillano del Italtrans superó a Öncü por 117 milésimas, mientras que el compañero de este último, Canet, con un tiempo a última hora, y Alonso completaron el Top 4.

La irrupción de Canet en el último suspiro echó del corte a Alonso López, fuera por apenas 29 milésimas de segundo. La clasificación se completó con el rookie Luca Lunetta, Tony Arbolino, Taiyo Furusato, Zonta van der Goorbergh, José Antonio Rueda, Joe Roberts, Alberto Fernández y Jorge Navarro.

La Q2 de Moto2 escenificó la primera batalla por la pole del año, y la referencia la empezó marcando uno de los grandes favoritos, puede que el que más para 2026: Dani Holgado. El valenciano acabó como un tiro en 2025, y quiere reafirmarse en 2026. En este caso, el del Aspar Team empezó mandando con un tiempo de 1:34.625, que posteriormente bajó al 1:34.575. Así, superó a Iván Ortolá y al candidato al título de la pasada campaña, Manu González.

El cambio de gomas trajo la habitual mejora de los tiempos. Y con ella, la pole fue a parar a Senna Agius. El piloto australiano fue de los primeros en bajar su registro, dejándolo en 1:34.576. Muchos pilotos venían para batirlo, pero un incidente en el que Alex Escrig se llevó puesto a Sergio García Dols trajo consigo una bandera amarilla.

Eso imposibilitó que muchos corredores pudieran mejorar, como fue el caso del propio Holgado, que venía para bajar su crono en más de dos décimas. Al final, el #96 tuvo que conformarse con la tercera plaza, a 49 milésimas de Agius, y justo detrás de Izan Guevara. El español también mejoró y se quedó a 0.028 segundos.

En el Top 10, finalizaron Iván Ortolá, Celestino Vietti, Collin Veijer, Manu González, que no pudo dar ese último paso adelante, Filip Salac, Mario Aji y David Alonso. En su primera cronometrada en Moto2, Ángel Piqueras fue undécimo, sobre Ayumy Sasaki, Barry Baltus, Dani Muñoz, Aron Canet, Sergio García, Deniz Öncü y Alex Escrig, sin tiempo en la Q2.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto2 2026 en Tailandia

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto2 2026 en Tailandia