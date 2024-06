Moto2 Mugello: Roberts roba la pole a García en una Q2 sin Aldeguer

Joe Roberts saldrá desde la pole de Moto2 en Mugello. El estadounidense consiguió este sábado la primera pole no española del año en la categoría, al batir a Sergio García en un final de sesión muy extraño, donde muy pocos mejoraron. El líder de la general, de hecho, no pudo hacerlo tras ver la bandera a cuadros tras una primera vuelta de preparación con neumáticos nuevos, tras dominar el primer stint. La noticia fue, por otra parte, que Fermín Aldeguer no pudo disputar la Q2, al ir al hospital por un fuerte dolor cervical. Si puede disputar la carrera, que está por confirmar, saldrá 18º.

La 'qualy' de la clase intermedia llegó después de la de Moto2, aún con buen tiempo en un día perfecto para la práctica del motociclismo. La Q1 abrió, como siempre, la acción, en este caso con hasta 17 pilotos participando en ella.

La primera referencia de la sesión fue Darryn Binder, bajando al 1:50.617 con su primer neumático, lo que le dejó delante de Zonta van der Goorbergh, Filip Salac y Marcos Ramírez. Ya con la segunda goma, el gaditano trató de atacar el mejor tiempo, pero se quedó segundo, a una décima del sudafricano. Pero quien sí logró batirle fue Jeremy Alcoba. El español pasó de la séptima plaza a la primera a 30 segundos del final con un 1:50.583.

Nadie logró batir al #52. Con él, pasaron el corte Binder, Ramírez y Van der Goorbergh. Y fuera, quedaron Salac, Barry Baltus, Dani Muñoz, Mario Aji, Diogo Moreira, Albert Arenas, Dennis Foggia, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Jaume Masià, Xavi Cardelús, Alex Escrig y Xavi Artigas.

Jeremy Alcoba, Yamaha VR46 Master Camp Team

Después, vino la Q2, y empezó con una noticia importante: la ausencia de Fermín Aldeguer. El murciano, que había sido segundo en la Práctica 2 de la mañana, no pudo salir a pista por problemas cervicales. Con mucho dolor, el equipo médico del Mundial le mandó al hospital para hacerse una resonancia. Así, si es que puede salir a la carrera del domingo, lo hará inevitablemente desde la 18ª posición de la parrilla de salida.

Con esta información, la acción arrancó en pista y el primer hombre en ser la referencia fue Sergio García Dols. El líder del Mundial no quiso perder tiempo y su primera vuelta, de 1:49.955, ya le dejó en la primera posición de la tabla de tiempos, por más de dos décimas sobre el resto, que no pudieron acercarse con la primera goma.

Después, llegó el cambio de neumáticos. Joe Roberts rindió pronto con ellos, y en su primer intento bajó al 1:49.877, 78 milésimas más rápido que García. Pero, sorprendentemente, fue de los pocos que pudo mejorar. Algunos pilotos, entre ellos el propio García, cogió bandera tras su primer giro, de preparación para un segundo que seguramente iba a ser más rápido.

Así, Roberts logró la primera pole no española de la temporada, delante del piloto del MT Helmets - MSi. Alonso López fue de los pocos que también batió su anterior registro, y subió a la tercera posición, cerrando la primera fila. Tras él, se colocaron Manu González, Darryn Binder, Marcos Ramírez, Mattia Pasini, Somkiat Chantra, Arón Canet, Celestino Vietti, Alcoba, Ai Ogura, Izan Guevara, Deniz Öncü, Jake Dixon, Tony Arbolino, Van der Goorbergh y Aldeguer.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto2 2024 en Mugello

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto2 2024 en Mugello