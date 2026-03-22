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Crónica de clasificación
Moto2 Autódromo Internacional Ayrton Senna

Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

El equipo Aspar encabezará la parrilla de Moto2 en el Gran Premio de Brasil, con Dani Holgado haciendo la pole tras pasar por la Q1 sobre David Alonso; Escrig y Manu González, Top 4.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Los pilotos de Moto2 han podido disputar al fin, este domingo por la mañana, su clasificación en el Gran Premio de Brasil, apenas unas horas antes de la carrera (que será a las 17:20 horas en España), tras quedarse sin tiempo de disputarla el sábado por el retraso de la jornada del sábado, por el boquete que apareció en la recta de meta del circuito de Goiania.

Qué pasó en la clasificación de Moto3:

La primera pole en el remodelado circuito carioca ha ido a parar a Dani Holgado. Tras superar la Q1, también con el mejor tiempo, el español hizo un mejor tiempo de 1:21.7 con el que superó por la mínima a su compañero, Dani Holgado, y con Alex Escrig y Manu González completando un Top 4 en menos de una décima.

La lluvia cayó antes de la cronometrada de la categoría intermedia, obligando a recortar incluso la carrera dominical de la Moto4 Latin Cup. Sin embargo, para Moto2, el sol salió de cara a una Q1 en la que un total de 14 pilotos iban a buscar los cuatro puestos de pase a la Q2.

Entre ellos, había algunos que sobresalían, como el de Dani Holgado. El español empezó tomando la delantera, con un crono de 1:21.494, para posicionarse por delante de Adrián Huertas y de Alberto Ferrández. Pero el tiempo aún tenía margen de mejora, y el valenciano del Aspar Team hizo una segunda vuelta de 1:21.153, para meterle más de dos décimas a Barry Baltus, que se colocó segundo.

En el segundo stint, con neumáticos nuevos, Joe Roberts fue capaz de igualar hasta la milésima el registro de Holgado, aunque el estadounidense fue quien se colocó primero, porque su segunda mejor vuelta era más rápida que la de su rival. Pero Holgado quería más, y aunque tenía el pase asegurado hizo una última vuelta de 1:20.874 para liderar la tabla de tiempos.

Los otros dos puestos de corte fueron a parar a Barry Baltus y a Sergio García Dols. Fuera, se quedaron Ayumu Sasaki, por apenas 3 milésimas, Taiyo Furusato, Adrián Huertas, Zonta van der Goorbergh, Dennis Foggia, Alberto Ferrández, Aron Canet, Jorge Navarro, José Antonio Rueda, a quien se le paró la moto al final, y Senna Agius, incapaz de encontrar ritmo pese a partir como uno de los favoritos para entrar en el Top 4.

 

Ya en la Q2, los primeros tiempos que se hicieron fueron rapidísimos. Y, de nuevo, todos los ojos miraron a Aspar. David Alonso arrancó mejorando lo que había hecho su compañero en la Q1, con un 1:20.728. Antes del cambio de neumáticos, los pilotos españoles tomaron bastante protagonismo, con Ángel Piqueras segundo, a 75 milésimas, Alex Escrig tercero, Dani Holgado cuarto y Dani Muñoz quinto.

En el segundo stint, los cronos se fueron mejorando. Pero la pole se quedó en casa de Aspar. Y es que fue Dani Holgado quien se sacó de la manga un 1:20.711, récord de la pista, para batir por apenas 17 milésimas a su compañero de garaje, y encabezar un doblete del equipo en la parrilla de salida.

A rueda del de Sant Vicent del Raspeig iba Alex Escrig, que pudo rebajar su registro, pero se quedó tercero, cerrando la primera fila a 43 milésimas. También a menos de una décima, a 0.079 milésimas, finalizó cuarto un Manu González que vino varias veces para batir a Holgado, pero perdió el tiempo siempre en el tercer parcial.

El resto de la tabla se completó con Ángel Piqueras, Collin Veijer, Alonso López, Celestino Vietti, Mario Aji, Tony Arbolino, quien había sido el más rápido el viernes, un Dani Muñoz tocado físicamente, Iván Ortolá, Izan Guevara, Barry Baltus, Sergio García, Joe Roberts, Filip Salac y Deniz Öncü.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto2 2026 en Brasil

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex Moto2 9

1'20.711

   171.054  
2 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex Moto2 9

+0.017

1'20.728

 0.017 171.018  
3 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 9

+0.043

1'20.754

 0.026 170.963  
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 8

+0.079

1'20.790

 0.036 170.887  
5
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 9

+0.092

1'20.803

 0.013 170.859  
6 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 10

+0.235

1'20.946

 0.143 170.558  
7 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 8

+0.238

1'20.949

 0.003 170.551  
8 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 10

+0.259

1'20.970

 0.021 170.507  
9 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 10

+0.271

1'20.982

 0.012 170.482  
10 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 8

+0.314

1'21.025

 0.043 170.391  
11
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 10

+0.347

1'21.058

 0.033 170.322  
12 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 9

+0.360

1'21.071

 0.013 170.295  
13 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 8

+0.457

1'21.168

 0.097 170.091  
14 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 9

+0.505

1'21.216

 0.048 169.991  
15 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 10

+0.558

1'21.269

 0.053 169.880  
16 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 10

+0.587

1'21.298

 0.029 169.819  
17 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 9

+0.616

1'21.327

 0.029 169.759  
18 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 9

+0.847

1'21.558

 0.231 169.278  
Ver resultados

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto2 2026 en Brasil

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex Moto2 10

1'20.874

   170.709  
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 8

+0.279

1'21.153

 0.279 170.123  
3 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 10

+0.455

1'21.329

 0.176 169.754  
4 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 10

+0.599

1'21.473

 0.144 169.454  
5 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 9

+0.602

1'21.476

 0.003 169.448  
6 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 9

+0.620

1'21.494

 0.018 169.411  
7 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 9

+0.634

1'21.508

 0.014 169.382  
8 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 9

+0.691

1'21.565

 0.057 169.263  
9 Italy D. Foggia SpeedRS Team 8 Boscoscuro B-26 9

+0.778

1'21.652

 0.087 169.083  
10
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 8

+0.789

1'21.663

 0.011 169.060  
11 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 10

+0.812

1'21.686

 0.023 169.013  
12 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 9

+0.891

1'21.765

 0.079 168.849  
13
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 8

+1.102

1'21.976

 0.211 168.415  
14 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 9

+1.175

1'22.049

 0.073 168.265  
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