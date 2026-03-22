Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

Los pilotos de Moto2 han podido disputar al fin, este domingo por la mañana, su clasificación en el Gran Premio de Brasil, apenas unas horas antes de la carrera (que será a las 17:20 horas en España), tras quedarse sin tiempo de disputarla el sábado por el retraso de la jornada del sábado, por el boquete que apareció en la recta de meta del circuito de Goiania.

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La primera pole en el remodelado circuito carioca ha ido a parar a Dani Holgado. Tras superar la Q1, también con el mejor tiempo, el español hizo un mejor tiempo de 1:21.7 con el que superó por la mínima a su compañero, Dani Holgado, y con Alex Escrig y Manu González completando un Top 4 en menos de una décima.

La lluvia cayó antes de la cronometrada de la categoría intermedia, obligando a recortar incluso la carrera dominical de la Moto4 Latin Cup. Sin embargo, para Moto2, el sol salió de cara a una Q1 en la que un total de 14 pilotos iban a buscar los cuatro puestos de pase a la Q2.

Entre ellos, había algunos que sobresalían, como el de Dani Holgado. El español empezó tomando la delantera, con un crono de 1:21.494, para posicionarse por delante de Adrián Huertas y de Alberto Ferrández. Pero el tiempo aún tenía margen de mejora, y el valenciano del Aspar Team hizo una segunda vuelta de 1:21.153, para meterle más de dos décimas a Barry Baltus, que se colocó segundo.

En el segundo stint, con neumáticos nuevos, Joe Roberts fue capaz de igualar hasta la milésima el registro de Holgado, aunque el estadounidense fue quien se colocó primero, porque su segunda mejor vuelta era más rápida que la de su rival. Pero Holgado quería más, y aunque tenía el pase asegurado hizo una última vuelta de 1:20.874 para liderar la tabla de tiempos.

Los otros dos puestos de corte fueron a parar a Barry Baltus y a Sergio García Dols. Fuera, se quedaron Ayumu Sasaki, por apenas 3 milésimas, Taiyo Furusato, Adrián Huertas, Zonta van der Goorbergh, Dennis Foggia, Alberto Ferrández, Aron Canet, Jorge Navarro, José Antonio Rueda, a quien se le paró la moto al final, y Senna Agius, incapaz de encontrar ritmo pese a partir como uno de los favoritos para entrar en el Top 4.

Ya en la Q2, los primeros tiempos que se hicieron fueron rapidísimos. Y, de nuevo, todos los ojos miraron a Aspar. David Alonso arrancó mejorando lo que había hecho su compañero en la Q1, con un 1:20.728. Antes del cambio de neumáticos, los pilotos españoles tomaron bastante protagonismo, con Ángel Piqueras segundo, a 75 milésimas, Alex Escrig tercero, Dani Holgado cuarto y Dani Muñoz quinto.

En el segundo stint, los cronos se fueron mejorando. Pero la pole se quedó en casa de Aspar. Y es que fue Dani Holgado quien se sacó de la manga un 1:20.711, récord de la pista, para batir por apenas 17 milésimas a su compañero de garaje, y encabezar un doblete del equipo en la parrilla de salida.

A rueda del de Sant Vicent del Raspeig iba Alex Escrig, que pudo rebajar su registro, pero se quedó tercero, cerrando la primera fila a 43 milésimas. También a menos de una décima, a 0.079 milésimas, finalizó cuarto un Manu González que vino varias veces para batir a Holgado, pero perdió el tiempo siempre en el tercer parcial.

El resto de la tabla se completó con Ángel Piqueras, Collin Veijer, Alonso López, Celestino Vietti, Mario Aji, Tony Arbolino, quien había sido el más rápido el viernes, un Dani Muñoz tocado físicamente, Iván Ortolá, Izan Guevara, Barry Baltus, Sergio García, Joe Roberts, Filip Salac y Deniz Öncü.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto2 2026 en Brasil

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto2 2026 en Brasil