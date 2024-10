Moto2 Tailandia: Ogura gana el primer título para Japón en 15 años

A la segunda, fue la vencida. Ai Ogura se proclamó este domingo campeón del mundo de Moto2 2024 en Tailandia, después de que no pudiera cantar el alirón en Australia. El japonés salía desde la pole, pero un arranque complicado le dejó séptimo. Sin embargo, no se puso nervioso y remontó hasta la segunda posición para asegurar el primer título de motociclismo para Japón en 15 años, desde que Hiroshi Aoyama ganara la categoría de 250cc en 2009. La carrera, detenida a 3 vueltas del final por la llegada de la lluvia, fue ganada por Aron Canet, que lideró desde el principio.

Pese a la lluvia que había llegado por primera vez a Chang durante la mañana del domingo, y que había obligado a recortar la carrera de Moto3 en un tercio, la prueba de Moto2 en Buriram iba a disputarse a la distancia original tras ser declarada en condiciones de seco, aunque el agua amenazaba con volver en cualquier momento. En cuanto a la parrilla, hay que recordar que Tony Arbolino sumó tres posiciones de sanción, mientras que Zonta Van den Goorbergh debía salir desde el pitlane por el incidente que tuvieron el viernes en el pitlane.

En la salida, Ai Ogura no tuvo ningún problema para retener la pole sobre Arón Canet, pero el español le adelantó pasados unos virajes. Sin embargo, el japonés tenía claro que quería liderar, y le devolvió la maniobra. Pero no le salió. Canet le acabó superando, y también Marcos Ramírez. Después, se vio rebasado por Jake Dixon, Alonso López, Darryn Binder y Diogo Moreira y cayó a la séptima posición.

Sin embargo, al japonés le benefició que López se fue largo en la tercera vuelta, lo que le dejó sexto por delante de Albert Arenas, y siguiendo el ritmo de Moreira. Quienes ambién desaparecieron de la zona alta del pelotón fueron Fermín Aldeguer y Tony Arbolino, después de un toque del español al italiano por el que ambos acabaron en el suelo. El de La Ñora entró demasiado pasado en la curva en la que le tiró, y el incidente quedó bajo investigación.

Por delante, Canet aprovechó que comandaba para empezar a tirar y alargó el grupo, consiguiendo unas décimas sobre un Ramírez que tenía a medio segundo a Dixon al llegar a la quinta vuelta de las 22 programadas. Y por detrás, Ogura se quedó detrás de Binder mientras le faltaba un punto para hacerse con el título. Pero el asiático parecía no querer tomar más riesgos de la cuenta.

No fue hasta la séptima vuelta cuando Ogura lo intentó, pero arriesgándose demasiado. El japonés se tiró desde lejos a por el sudafricano y le tocó levemente, haciendo que se fuera por el exterior. Lo ocurrido quedó bajo investigación, pero los comisarios determinaron que la acción no era merecedora de sanción.

Así, Ogura ya estaba quinto, en posición de ser campeón. Pero no tardó en ganar otro puesto debido al bajón de Dixon, que vio cómo perdía la tercera posición frente a Moreira y cómo le pasaban también tanto el nipón como Arenas. Pero Ogura no se quedó ahí, y después de subir a la cuarta plaza, en el noveno giro atacó a Moreira para colocarse en posición de podio, casi asegurando su objetivo.

Pero su cabalgada hacia delante no se quedó ahí. El #79 mostró un gran ritmo de carrera y empezó a recortar los dos segundos que le separaban de Marcos Ramírez, quien a su vez estaba delante a medio segundo de Canet. El japonés alcanzó al gaditano en pocas vueltas, y le batió a 9 del final, pasado el ecuador.

Canet se había dado cuenta de esto y había vuelto a apretar en cabeza, marchándose por un segundo. Parecía que Ogura podría plantarle cara al valenciano, pero lo cierto es que decidió no apretar. Y más cuando la lluvia volvió a caer sobre el circuito internacional de Chang, a 6 giros del final. En ese momento, el español tenía ya un margen de dos segundos.

Ogura, por su parte, cortó claramente hasta centrarse únicamente en defenderse de Ramírez, que había conseguido volver a pegarse a su estela. Pero el del MT Helmets - MSi no tuvo problemas, y le metió un segundo y medio al andaluz, para ganar en tranquilidad. El resto de la carrera iba a ser un paseo militar, hasta que la lluvia empezó a caer con más fuerza. Así, a 3 giros del final, Dirección de Carrera la suspendió con bandera roja, y quedó terminada al haberse superado los dos tercios de la distancia programada.

Canet alcanzó su tercera victoria del año y Ogura, segundo, su primer título mundial. Marcos Ramírez completó el podio. Somkiat Chantra, que venía en plena remontada, Diogo Moreira, Izan Guevara, Albert Arenas, Jake Dixon, Manu González, Deniz Öncü, Alonso López, Sergio García, Ayumu Sasaki, Filip Salac y Jorge Navarro completaron la zona de puntos.

"Es increíble, nunca me he sentido tan contento, me pasan muchas personas por la mente que han influido en mi carrera, son muchas emociones, no puedo agradecer a todos. Todo el mundo en el paddock le pasa igual, pero cuando empiezas a competir eres un don nadie y siempre te imaginas todos los momentos que has tenido que pasar en tu carrera, no me podía imaginar que me iba a ocurrir esto de pequeñito", dijo Ogura tras ser campeón.

Resultados de la carrera de Moto2 2024 en Tailandia (Chang)