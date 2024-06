Moto2 Mugello: Roberts impone su ley ante González y rompe su sequía

Joe Roberts llevaba más de un año sin ganar, desde el GP de Portugal de 2022, pero este domingo logró romper su sequía. En una carrera de Moto2 en Mugello al 'sprint', logró estirar el grupo en la segunda mitad de la prueba y vencer a Manu González en un gran duelo final para vencer por primera vez en 2024, siendo también el segundo triunfo de Kalex en 7 carreras. Así, el americano queda a 7 puntos en la general de Sergio García, que fue cuarto.

La carrera de la categoría intermedia comenzó un cuarto de hora más tarde de lo previsto, a las 12:30 de la mañana en horario local, y a menos vueltas, 12, por la bandera roja que hubo en Moto3, por la caída de Xabi Zurutuza y Filippo Farioli. Así, el campeonato quiso asegurarse de que ningún contratiempo pudiera perturbar la disputa de la prueba de MotoGP a sus habituales 14:00 horas de la tarde. Otra de las noticias fue que en la parrilla estaba Fermín Aldeguer, partiendo 18º, tras perderse la Q2 el sábado por intensos dolores en las cervicales.

En la salida, Joe Roberts mantuvo la pole por delante de un gran Alonso López, que realizó muy buenos primeros metros. Darryn Binder se colocó tercero, sobre Manu González, Ai Ogura y Sergio García, que perdió algunas posiciones. Quien perdió posiciones fue Fermín Aldeguer, 22º tras el primer parcial de Mugello.

Roberts arrancó con un ritmo muy fuerte y comenzó a escaparse, llevándose con él a López y a Binder y consiguiendo algunas décimas sobre el trío de detrás, donde Sergio García no quiso perder tiempo y pronto pasó a su compañero en el MT Helmets - MSi para colocarse en quinta posición. Aron Canet no tardó en hacer lo mismo con Ogura, y subió a la sexta plaza. Detrás, Aldeguer ya empezó a remontar posiciones y en la segunda vuelta ya estaba 15º.

Ya en la tercera vuelta, Sergio García comenzó a presionar a González por la cuarta posición, pero no le salió, y Canet lo aprovechó para rebasar al valenciano. Y finalizado este giro, comenzó la pelea delante. Tras las primeras curvas, Alonso López consiguió superar a Roberts para tomar el liderato, mientras que González también adelantó a Binder para entrar en el podio. Mientras tanto, en mitad del pelotón, Aldeguer no pudo seguir con su escapada hacia delante y acabó en el suelo, finalizando antes de tiempo un fin de semana para el olvido. Fue en un incidente con Jeremy Alcoba que no se vio en televisión, y que quedó para investigarse después de la carrera.

En el quinto giro, Manu González siguió hacia delante. El de Gresini pudo con Roberts y se puso segundo para intentar que no se marchara Alonso López, que ya estaba apretando en cabeza. En la vuelta siguiente, el grupo de cabeza perdió un efectivo tras una violenta caída de Darryn Binder, tras perder la parte delantera en la primera Arrabbiata, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños físicos.

Ya en el segundo ecuador de la carrera, Roberts volvió a atacar a González para recuperar la segunda plaza y buscar a López. La situación se mantuvo igual hasta el comienzo de la novena vuelta: Roberts trató de pasar al madrileño por el exterior, ambos se tocaron y se fueron largo, y tanto González como Canet aprovecharon para ganarles las dos primeras posiciones. Además, Sergio García vio cómo le volvía a adelantar Ogura.

Canet no se quedó ahí. En mitad del giro, logró pasar al #18 y lideró por primera vez. Pero en el comienzo de la antepenúltima vuelta, Roberts y González volvieron a ponerse delante. Con ese orden comenzó la vuelta 11, después de que el americano lograra mantener el puesto. De hecho, Roberts siguió tirando y empezó a estirar mucho el grupo. Solamente Manu González pudo seguirle, mientras que el resto quedó a más de 4 décimas.

Llegado a este punto, González se la jugó y pasó a Roberts en la primera curva de la última vuelta, de San Donato. Le salió la jugada, pero Roberts logró responderle en las curvas siguientes para recuperar el primer puesto. González trató de buscar un nuevo hueco de muchas maneras, pero Roberts aguantó para conseguir su primera victoria de la temporada, la primera desde el GP de Portugal de 2022, y la segunda de Kalex este año frente al reciente dominio de Boscoscuro.

Por detrás, Alonso López completó el podio, mientras que Sergio García Dols salvó la papeleta y se impuso a Ogura y a Canet para acabar cuarto. La zona de puntos la completaron Celestino Vietti, Izan Guevara, Somkiat Chantra, Marcos Ramírez, Diogo Moreira, Jake Dixon, Deniz Öncü, Zonta van der Goorbergh y Mario Aji.

En la general, García sigue líder, con 122 puntos, pero con sólo 7 de ventaja sobre Roberts, con 115. Ogura queda tercero a 23, y Alonso López es cuarto con 43. Aldeguer queda ya a 59 unidades tras su mal domingo.

