Moto2 Brasil: Holgado se impone a un correoso Dani Muñoz, con Manu González 3º
Dani Holgado cosechó este domingo su primera victoria de Moto2 2026, tras recuperar una pole que había perdido e imponerse a Dani Muñoz. González robó el podio a Escrig en la última vuelta.
Dani Holgado
Foto de: Aspar Team
Dani Holgado va en serio a por el título de Moto2 2026. El piloto español ha convertido la pole que había logrado por la mañana en victoria, no sin perderla en la salida, aunque remontó para vencer a un Dani Muñoz que venía tocado físicamente, y que llegó a rebasarle a 3 vueltas del final. En la pelea por el podio, Manu González dejó con la miel en los labios a Alex Escrig, robándole el tercer puesto en el último giro.
En comparación a Moto3, el sol brilló más sobre el cielo de Goiania, haciendo desaparecer buena parte de las nubes presentes en el circuito, aunque algunas seguían ahí, grises, amenazando algo de lluvia de cara a la prueba de MotoGP.
En la salida, la mejor salida la realizó Alex Escrig, que le robó la cartera a Dani Holgado para colocarse en primera posición. También brilló con luz propia Dani Muñoz, que subió a la segunda plaza. Tras Holgado, quedaron Alonso López y Manu González, mientras que las peores arrancadas fueron de David Alonso, séptimo, y de Ángel Piqueras, duodécimo.
Pero Dani Holgado no iba a quedarse parado tras perder la pole. El de Sant Vicent del Raspeig apretó y tardó apenas dos vueltas en rebasar a Muñoz y Escrig, que cayó al tercer lugar. Lo mismo hizo David Alonso: el otro pupilo de Aspar subió el listón y, arovechándose de que el pelotón no se había roto, sacó su ritmo a relucir para colocarse cuarto, sobre González.
Holgado hizo la vuelta rápida de la carrera, en 1:21.9, y comenzó a distanciarse de sus perseguidores, mientras el Top 5 alcanzó una ventaja de 1.2 segundos sobre un grupo en el que venían Tony Arbolino, Collin Veijer, Alonso López e Izan Guevara. Quien desapareció fue Ángel Piqueras, tras una caída en la curva 11, en la vuelta 7.
A medida que se acercó el ecuador de la prueba, hubo dos pilotos que fueron ganando ritmo: Muñoz, que llegó a acercarse a Holgado, y González, que pasó de nuevo a Alonso para tratar de acercarse a los tres primeros, que se le habían ido por segundo y medio. Pero lo cierto es que el líder de carrera parecía ir gestionando, porque en la vuelta 11 volvió a irse por un segundo. En el grupo trasero, quien cayó fue Alonso, al ser rebasado por Guevara y Arbolino antes de los 11 últimos giros.
Parecía que Holgado podía tener la carrera bajo control, pero Dani Muñoz tenía balas en la recámara. A 3 vueltas del final, el andaluz se decidió a atacar al valenciano e incluso le ganó la posición, pero Holgado le rebasó de vuelta en la recta de meta, y volvió a cosechar unas décimas de margen. Por detrás, tampoco estaba tranquilo Alex Escrig, sobre quien se echó encima González.
Las cámaras se concentraron en Holgado, que controló sin problemas la diferencia a su favor para alcanzar su primera victoria de la temporada. Muñoz desistió al final y acabó a 1.2 segundos del #96. Quien no lo hizo fue Manu González, que en la última vuelta encontró el hueco para rebasar a Escrig y robarle el podio cuando ya quería saborearlo.
David Alonso se las ingenió para imponerse en la pelea por cerrar el Top 5, por una décima sobre Izan Guevara. La zona de puntos la completaron Tony Arbolino, Celestino Vietti, Collin Veijer, Iván Ortolá, Alonso López, Adrián Huertas, Mario Aji, Filip Salac y Barry Baltus.
Resultados de la carrera de Moto2 2026 en Brasil
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|26
|
35'46.382
|25
|2
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|26
|
+1.226
35'47.608
|1.226
|20
|3
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|26
|
+3.916
35'50.298
|2.690
|16
|4
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|26
|
+4.497
35'50.879
|0.581
|13
|5
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|26
|
+8.652
35'55.034
|4.155
|11
|6
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|26
|
+8.778
35'55.160
|0.126
|10
|7
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|26
|
+9.683
35'56.065
|0.905
|9
|8
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|26
|
+11.198
35'57.580
|1.515
|8
|9
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|26
|
+11.890
35'58.272
|0.692
|7
|10
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|26
|
+12.718
35'59.100
|0.828
|6
|11
|A. López ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|26
|
+16.218
36'02.600
|3.500
|5
|12
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|26
|
+18.439
36'04.821
|2.221
|4
|13
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex Moto2
|26
|
+18.932
36'05.314
|0.493
|3
|14
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|26
|
+19.696
36'06.078
|0.764
|2
|15
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|26
|
+19.697
36'06.079
|0.001
|1
|16
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|26
|
+20.722
36'07.104
|1.025
|17
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|26
|
+24.717
36'11.099
|3.995
|18
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|26
|
+24.880
36'11.262
|0.163
|19
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|26
|
+27.250
36'13.632
|2.370
|20
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|26
|
+28.303
36'14.685
|1.053
|21
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|26
|
+31.633
36'18.015
|3.330
|22
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|26
|
+33.355
36'19.737
|1.722
|23
|D. Foggia SpeedRS Team
|8
|Boscoscuro B-26
|26
|
+38.931
36'25.313
|5.576
|24
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|26
|
+40.307
36'26.689
|1.376
|dnf
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|18
|
+8 Vueltas
26'13.194
|8 Vueltas
|Abandono
|dnf
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|6
|
+20 Vueltas
9'20.302
|12 Vueltas
|Abandono
|dnf
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|3
|
+23 Vueltas
4'53.541
|3 Vueltas
|Abandono
|dnf
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|0
|
|Abandono
|Ver resultados
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