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Crónica de carrera
Moto2 Autódromo Internacional Ayrton Senna

Moto2 Brasil: Holgado se impone a un correoso Dani Muñoz, con Manu González 3º

Dani Holgado cosechó este domingo su primera victoria de Moto2 2026, tras recuperar una pole que había perdido e imponerse a Dani Muñoz. González robó el podio a Escrig en la última vuelta.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Dani Holgado+

Dani Holgado

Foto de: Aspar Team

Dani Holgado va en serio a por el título de Moto2 2026. El piloto español ha convertido la pole que había logrado por la mañana en victoria, no sin perderla en la salida, aunque remontó para vencer a un Dani Muñoz que venía tocado físicamente, y que llegó a rebasarle a 3 vueltas del final. En la pelea por el podio, Manu González dejó con la miel en los labios a Alex Escrig, robándole el tercer puesto en el último giro.

La clasificación, celebrada por la mañana:

En comparación a Moto3, el sol brilló más sobre el cielo de Goiania, haciendo desaparecer buena parte de las nubes presentes en el circuito, aunque algunas seguían ahí, grises, amenazando algo de lluvia de cara a la prueba de MotoGP.

En la salida, la mejor salida la realizó Alex Escrig, que le robó la cartera a Dani Holgado para colocarse en primera posición. También brilló con luz propia Dani Muñoz, que subió a la segunda plaza. Tras Holgado, quedaron Alonso López y Manu González, mientras que las peores arrancadas fueron de David Alonso, séptimo, y de Ángel Piqueras, duodécimo.

Pero Dani Holgado no iba a quedarse parado tras perder la pole. El de Sant Vicent del Raspeig apretó y tardó apenas dos vueltas en rebasar a Muñoz y Escrig, que cayó al tercer lugar. Lo mismo hizo David Alonso: el otro pupilo de Aspar subió el listón y, arovechándose de que el pelotón no se había roto, sacó su ritmo a relucir para colocarse cuarto, sobre González.

Holgado hizo la vuelta rápida de la carrera, en 1:21.9, y comenzó a distanciarse de sus perseguidores, mientras el Top 5 alcanzó una ventaja de 1.2 segundos sobre un grupo en el que venían Tony Arbolino, Collin Veijer, Alonso López e Izan Guevara. Quien desapareció fue Ángel Piqueras, tras una caída en la curva 11, en la vuelta 7.

 

A medida que se acercó el ecuador de la prueba, hubo dos pilotos que fueron ganando ritmo: Muñoz, que llegó a acercarse a Holgado, y González, que pasó de nuevo a Alonso para tratar de acercarse a los tres primeros, que se le habían ido por segundo y medio. Pero lo cierto es que el líder de carrera parecía ir gestionando, porque en la vuelta 11 volvió a irse por un segundo. En el grupo trasero, quien cayó fue Alonso, al ser rebasado por Guevara y Arbolino antes de los 11 últimos giros.

Parecía que Holgado podía tener la carrera bajo control, pero Dani Muñoz tenía balas en la recámara. A 3 vueltas del final, el andaluz se decidió a atacar al valenciano e incluso le ganó la posición, pero Holgado le rebasó de vuelta en la recta de meta, y volvió a cosechar unas décimas de margen. Por detrás, tampoco estaba tranquilo Alex Escrig, sobre quien se echó encima González.

Las cámaras se concentraron en Holgado, que controló sin problemas la diferencia a su favor para alcanzar su primera victoria de la temporada. Muñoz desistió al final y acabó a 1.2 segundos del #96. Quien no lo hizo fue Manu González, que en la última vuelta encontró el hueco para rebasar a Escrig y robarle el podio cuando ya quería saborearlo.

David Alonso se las ingenió para imponerse en la pelea por cerrar el Top 5, por una décima sobre Izan Guevara. La zona de puntos la completaron Tony Arbolino, Celestino Vietti, Collin Veijer, Iván Ortolá, Alonso López, Adrián Huertas, Mario Aji, Filip Salac y Barry Baltus.

Resultados de la carrera de Moto2 2026 en Brasil

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex Moto2 26

35'46.382

       25
2
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 26

+1.226

35'47.608

 1.226     20
3 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 26

+3.916

35'50.298

 2.690     16
4 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 26

+4.497

35'50.879

 0.581     13
5 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex Moto2 26

+8.652

35'55.034

 4.155     11
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 26

+8.778

35'55.160

 0.126     10
7 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 26

+9.683

35'56.065

 0.905     9
8 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 26

+11.198

35'57.580

 1.515     8
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 26

+11.890

35'58.272

 0.692     7
10 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 26

+12.718

35'59.100

 0.828     6
11 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 26

+16.218

36'02.600

 3.500     5
12 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 26

+18.439

36'04.821

 2.221     4
13 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 26

+18.932

36'05.314

 0.493     3
14 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 26

+19.696

36'06.078

 0.764     2
15 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 26

+19.697

36'06.079

 0.001     1
16 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 26

+20.722

36'07.104

 1.025      
17
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 26

+24.717

36'11.099

 3.995      
18 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 26

+24.880

36'11.262

 0.163      
19 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 26

+27.250

36'13.632

 2.370      
20 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 26

+28.303

36'14.685

 1.053      
21
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 26

+31.633

36'18.015

 3.330      
22 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 26

+33.355

36'19.737

 1.722      
23 Italy D. Foggia SpeedRS Team 8 Boscoscuro B-26 26

+38.931

36'25.313

 5.576      
24 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 26

+40.307

36'26.689

 1.376      
dnf Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 18

+8 Vueltas

26'13.194

 8 Vueltas   Abandono  
dnf
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 6

+20 Vueltas

9'20.302

 12 Vueltas   Abandono  
dnf Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 3

+23 Vueltas

4'53.541

 3 Vueltas   Abandono  
dnf Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 0

 

     Abandono  
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