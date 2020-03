Canet aparece antes de la lucha por la pole; Raúl Fernández repite en el FP3

Tras una brillante pretemporada, el debutante en Moto2 tuvo problemas en el FP2 por culpa de su mono y solo pudo clasificarse 14º. Sin embargo, el de Corbera fue uno de los pocos que mejoró su tiempo del viernes y se ganó de forma holgada el pase directo a la Q2.

Canet se situó quinto en el combinado de los entrenamientos que comanda Joe Roberts gracias a su registro en el libre 2. El 1:59.019 del valenciano fue 33 milésimas mejor que el tiempo de Fabio Di Giannantonio, situando dos Speed Up en las primeras posiciones. Su compatriota Enea Bastianini fue tercero con la Kalex, mientras que Remy Gardner –que sufrió una nueva caída– fue cuarto y también se clasificó para la Q2.

Por detrás de Tetsuta Nagashima, quinto, quedó la Speed Up de Jorge Navarro. Sin embargo, el de la Pobla de Vallbona no mejoró su vuelta del día anterior y sí tendrá que ir a la Q1. No así Augusto Fernández, séptimo y que confirmó las buenas sensaciones del viernes. Jake Dixon, Luca Marini y Nicolo Bulega completaron el top 10 del FP3.

Así, con los tiempos de los tres libres tampoco tendrán que pasar por la Q1 Marco Bezzecchi, Marini, Nagashima, Xavi Vierge, Bo Bendsneyder, Bulega, Jorge Martín y Thomas Luthi.

Sam Lowes no participó en el entrenamiento tras resentirse de la lesión que le afectó durante la pretemporada y también será baja para la carrera.

Raúl Fernández sigue mandando en Moto3

Al igual que hiciera en la jornada del viernes, el nuevo piloto del Red Bull KTM Ajo hizo el mejor tiempo en el último entrenamiento libre. El madrileño marcó un 2:05.465 que se quedó a casi un segundo de su registro el día anterior, pero que le permitió liderar la sesión por 0,244 segundos sobre Dennis Foggia.

Por detrás de Fernandez se clasificaron hasta seis Honda, con los japoneses Tatsuki Suzuki, Ryusei Yamanaka y Ai Ogura tercero, cuarto y sexto respectivamente. Entre ellos se metió el checo Filip Salac, quinto, mientras que su compañero Tony Arbolino, completó el sexteto de pilotos de la marca del ala dorada.

Aunque no consiguió meterse en el top 10 del FP3 que completaron Albert Arenas, Andrea Migno y Jaume Masià, Sergio García (13º) sigue tercero, por detrás de Darryn Binder, en el acumulado de los libres y no tendrá que pasar por la Q1. También se hicieron con el pase directo a la Q2 Kaito Toba, Arbolino, Migno, Masiá, Romano Fenati, Deniz Oncu, John McPhee, Celestino Vietti, Yuki Kunii y Carlos Tatay.

Top 10 FP3 GP Qatar 2020 Moto2

Top 10 FP3 GP Qatar 2020 Moto3