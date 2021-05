Moto2: Gardner le roba el triunfo por un suspiro a Fernández

Pocos minutos después de la noticia del fallecimiento de Jason Dupasquier, arrancó la carrera de Moto2 en Mugello, la sexta de la temporada.

Raúl Fernández mantuvo la primera plaza en la salida y no la soltó hasta la última vuelta, aunque, probablemente por el cansancio ante el dolor del antebrazo derecho, acabó claudicando ante su compañero Remy Gardner, que le devolvió la victoria que el madrileño le arrebató en Le Mans.

Gardner, que llegaba líder, se pegó a Fernández en los primeros giros, aunque pronto tuvo que pasar a vigilar a Sam Lowes, cuando el español empezó a subir el ritmo y se escapó a más de un segundo.

El rookie había logrado la pole position el sábado y liderar el warm up del domingo, e iba camino de colocarse líder del mundial con su tercera victoria del año. Sin embargo, no pudo ser, y la diferencia ahora entre los dos pilotos de KTM es de seis puntos.

Cuando quedaban menos de diez vueltas Lowes dio cuenta de Gardner para ponerse segundo y parecía ir acercándose a Fernández, bajando del segundo de ventaja. Sin embargo, en la Arrabiata, la rápida curva 8 de Mugello, se cayó a cinco del final.

Eso dio algo de tranquilidad al líder, pero rápidamente vio cómo su compañero comenzaba a acercarse.

Con la caída de Lowes, Joe Roberts heredó el tercer lugar y tuvo que resistir a los ataques de Bezzecchi, que llegó a meta cuarto, a 8,021 s, con su moto pintada de la bandera italiana, como la de Marini en MotoGP. Sin embargo, mientras los pilotos volvían al pitlane, se anunció que Roberts había pisado el verde y perdía una posición, por lo que Bezzecchi subió al podio en casa.

Fue una verdadera carrera de resistencia en la que solo acabaron 19 pilotos.

Augusto Fernández se fue al suelo en la curva 10 al inicio de la carrera. Jorge Navarro, que salía tercero, se cayó en la curva 1 cuando era noveno, en la vuelta 5. Luego, en la 7, Xavi Vierge, octavo, fue quien acabó perdiendo el control de su moto en la curva 12.

En la vuela 12 se cayó Albert Arenas, completando un fin de semana negativo y luego Di Giannantonio, que podía acercarse a la lucha por el podio, lo hizo en la 15. Finalmente, cuando solo quedaban dos giros, Marcos Ramírez cerró la cuenta de caídas y abandonos.

Bulega se rompió la clavícula en el warm up y no pudo disputar la carrera, como Thomas Luthi, que decidió ir al hospital junto a la familia de Dupasquier y no compitió.

