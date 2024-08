Collin Veijer dará el salto a Moto2 en el equipo Ajo-KTM

KTM anunció este martes la promoción del piloto neerlandés de 19 años Collin Veijer a la estructura asociada con la que el fabricante austríaco trabaja en las clase pequeñas, el equipo de Aki Ajo, campeón del mundo, entre otros, con Pedro Acosta, Augusto Fernández o Remy Gardner en los tres últimos cursos.

Según la nota difundida por el equipo naranja, Veijer formará pareja en Ajo con el turco Deniz Oncu, que seguirá una temporada más en el equipo. Eso significa que el italiano Celestino Vietti, uno de los miembros de la VR46 Riders Academy de Valentino Rossi, deberá dejar su actual equipo y buscar nuevos horizontes. A día de hoy, el piloto de Cirie (Turín), que es noveno de la general de Moto2 con un tercer puesto como mejor resultados, no tiene un puesto asegurado para seguir en el campeonato.

"El prometedor piloto de Moto3 Collin Veijer se ha ganado un puesto en el prolífico equipo Red Bull KTM Ajo para Moto2 2025 y la siguiente fase en la trayectoria profesional de este joven de 19 años", explica KTM en el comunicado. "El holandés está disputando sólo su segunda campaña en el Mundial de Moto3. Veijer sólo ha realizado 29 salidas y ya ha conseguido dos victorias, y ha subido al podio en siete ocasiones desde su debut a principios de 2023", sigue la nota.

"Estoy muy contento de haber firmado con Aki y el equipo Red Bull KTM Ajo en Moto2", explica el piloto en el comunicado.

"KTM está presente en todas las categorías de GP y éste es un gran paso para mi carrera. Es un equipo de renombre y sus resultados hablan por sí solos. Seguro que no será fácil venir de Moto3, pero me prepararé bien. 2025 es el momento adecuado para dar el paso, además físicamente la Moto2 me vendrá mejor. Al mismo tiempo, soy consciente de que aún estamos a mitad de temporada y seguiré concentrado al máximo para conseguir el mejor resultado posible en el campeonato de Moto3 este año", zanja el chico de Meppel, localidad cercana a Assen.

Este año, en las filas del Liqui Moly Husqvarna Intact GP, con una KTM, Veijer, que participó en la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022 y lleva años en la academia de la marca austríaca, ha logrado una victoria, en Jerez, y cinco podios, lo que le sitúa cuarto de la general a 68 puntos del líder David Alonso que, de momento, no ha anunciado todavía su salto a Moto2 en 2025.