Moto3 Phillip Island

El mal tiempo obliga a cancelar las carreras de Moto2 y Moto3 en Australia

Las carreras de Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Australia no se disputaron este domingo en Phillip Island, por el mal tiempo que obligó a retrasar toda la jornada.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 25 oct 2026, 3:18

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Las categorías de Moto3 y Moto2 no correrán este domingo en Australia. Así lo ha confirmado MotoGP como consecuencia de la complicada meteorología, con mucho viento y mucha lluvia, que ha obligado a retrasar todo el programa previsto para la jornada del domingo, a causa de la imposibilidad de que pudiera volar el helicóptero médico, necesario para salvaguardar la seguridad de los pilotos.

Recuerda:

Estaba previsto que las motos pequeñas abrieran el domingo de carreras en Australia, a las 11 de la mañana locales, esto es, a las 2 de la madrugada en España, de la hora antigua. Sin embargo, pronto se vio que la situación iba a ser complicadísima en la pista, por la cantidad de agua que caía y por el viento que soplaba.

La imposibilidad de que el helicóptero médico pudiera volar, no solo por cómo estaba la cosa en Phillip Island sino también en Melbourne, obligó a ir retrasando la jornada, cancelándose primero el Warm Up de MotoGP. El campeonato confirmó tras varios atrasos que no habría acción en pista hasta las 16:00 locales, 6 de la madrugada de la hora nueva en España, y que en caso de haberla, sería para la carrera larga de MotoGP, a esa misma hora.

Ese movimiento de adelantar a las motos pesadas, que ya se llevó a cabo el sábado del Gran Premio de Brasil cuando un trozo de la pista se vino abajo en Goiania, provocando un agujero, tenía como objetivo salvaguardar ante todo la acción en la categoría reina, y obligó primero a que se retrasaran el resto de categorías, y finalmente a cancelarlas. Y es que también hubo que tener en cuenta una limitación importante: que con el paso de las horas habría menos luz solar, con el anochecer previsto en Phillip Island este domingo para las 19:45, aproximadamente.

Así, quedó esperar que desde MotoGP Sports Entertainment Group confirmaran que la carrera de MotoGP finalmente sí tendría lugar, presumiblemente a las 16:00 horas (06:00 en España), sin Moto2 ni Moto3 en el programa.

Moto3 fue la que quedó relegada primero, y en última instancia suspendida. Una decisión que, si nos atenemos a la situación del campeonato, puede ser la más lógica. Y es que, si se trata de enviar a los pilotos a una situación muy complicada, cabe recordar que la clase pequeña ya está resulta en lo que a lo deportivo se refiere, habida cuenta de que Máximo Quiles viene de proclamarse campeón del mundo en Indonesia, por lo que lo más importante está ya resuelto.

La última en caer fue la prueba de Moto2, una decisión más importante para el devenir del campeonato. Cabe recordar que el título sí está muy disputado en la categoría intermedia, con Manu González llegando líder de la general por apenas 5.5 puntos sobre Izan Guevara. El madrileño iba a partir desde la pole este domingo, y el mallorquín sexto, pero González tenía que enfrentarse a las condiciones de mojado, en las que siempre sufre. Finalmente no será así.

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