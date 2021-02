En menos de 12 meses, las cosas han cambiado mucho para Marco Bezzecchi. Hace un año era un recién llegado al Sky Racing Team VR46 que buscaba resarcirse de un decepcionante debut en Moto2. Ahora es la punta de lanza del equipo que luchará por el título y actuará como mentor del rookie Celestino Vietti.

En 2020 terminó cuarto en el campeonato, con dos victorias. También le llegó una oferta de Aprilia para dar el salto a MotoGP. El piloto de Rimini, sin embargo, prefirió esperar e intentar conseguir el objetivo que se le escapó por los pelos en Moto3, con la esperanza de que el título le pueda abrir más puertas en la categoría reina.

"Llegó muy tarde, cuando ya tenía en mis planes para 2021 seguir en el Sky Racing Team VR46 y luchar por el título", explicó Bezzecchi durante la presentación del equipo. "Obviamente, cuando me llegó esta propuesta, fue muy bonito porque no me lo esperaba, pero tuve que intentar pensar en el futuro. Si lo hago bien este año, tal vez surjan otras oportunidades. Aprilia habría sido genial, porque es una marca italiana y habría tenido la oportunidad de desarrollar una moto y hacerla cómo me gusta. Pero teníamos que ser objetivos, trabajar mejor y buscar otras oportunidades para el futuro".

El italiano parte como uno de los favoritos al título de Moto2 en 2021 tras el ascenso a MotoGP de los dos primeros clasificados el pasado año.

"El sueño de todos los pilotos y el mío es intentar conseguir un título. Ahora quizás tenga el papel de líder del equipo porque demostré que puedo hacer buenas carreras. Si queremos luchar por el título necesitamos ser algo más consistentes. Tengo que trabajar es en el aspecto emocional, tratar de estar más tranquilo. En Moto2 hay muchos pilotos que pueden luchar por la victoria y el título. Espero ser uno de ellos", señaló.

El piloto de 22 años entrena habitualmente con el jefe del equipo, Valentino Rossi, quien le da consejos habitualmente.

"Vale siempre ha sido mi ídolo desde que era un niño, así que es una gran suerte poder trabajar con él cada día. Me cuesta decir un consejo en particular, porque me ha dado tantos que es difícil elegir sólo uno. Cada día hay algo que aprender con él", zanjó.

