Carrera plagada de alternativas en Portimao. El poleman y hasta hoy líder Sam Lowes no salió nada bien. Incluso se tocó con Xavi Vierge y al llegar a la primera curva se fue al suelo. El británico se dio un palo importante.

Remy Gardner cogió el liderato, pero por detrás venía Marco Bezzecchi con más fuerza. Después de tres vueltas se puso líder y abrió camino. Llegó a tener más de un segundo de ventaja sobre el australiano, pero la amenaza venía más lejos.

Aron Canet y Raúl Fernández se fueron acercando. También Joe Roberts, que a río revuelto quiso pescar y llegó a liderar la carrera en el ecuador.

Bezzecchi no pudo aguantar cuando llegaron Canet y Fernández. El valenciano buscó el hueco y pasó al norteamericano para situarse líder. Recibió un aviso por superar los límites de la pista.

El madrileño subió el ritmo y se pegó a Roberts. El de Italtrans cometió un error y el Fernández se puso segundo. A cuatro del final también superó a Canet y cogió unos metros, suficientes para cruzar la meta en primera posición con más de un segundo de renta.

"Este es uno de mis mejores circuitos. Me siento increíble y quiero dar gracias al equipo. Me han dado la mejor moto posible. Tuve un problema en Qatar donde no guardé la goma. Es increíble. Ya veremos qué tal la próxima carrera en Jerez", declaraba Raúl Fernández, que se queda a 4 puntos del liderato.

Gardner se enganchó a Canet y Roberts en la lucha por el podio. El australiano y el estadounidense se tocaron en la última vuelta y el español logró el segundo puesto con cierto margen sobre el del equipo Ajo, que además pasa a encabezar el campeonato. Augusto Fernández completó el top 5.

Resultados de la carrera del GP de Portugal 2021 de Moto2

Así queda el campeonato de Moto2

Fotos del GP de Portugal 2021 de Moto2

