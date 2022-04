VÍDEO: bandera roja, múltiple caída y motos en llamas en la carrera de Moto2

Cargar el reproductor de audio

La llegada repentina de la lluvia al trazado portugués protagonizó un accidente múltiple en Moto2 que provocó bandera roja en la segunda curva de Gran Premio de Portugal.

Arón Canet, Tony Arbolino, Cameron Beaubier, Ai Ogura Chantra Lowes y Albert Arenas fueron los protagonistas de este infortunio en la prueba de la categoría intermedia. Después de comprobar que todos los pilotos se encuentran correctamente, la carrera seguirá su curso con una prueba a siete vueltas.

Once pilotos de Moto2, entre los que se encuentran Pedro Acosta, Augusto Fernández y Tony Arbolino, no podrán salir al no respetar la normativa de volver al pit lane en el plazo de cinco minutos tras sacar la bandera roja. Muchos de ellos, desconocían la existencia de esta norma y su carrera se verá perjudicada este domingo en el Gran Premio de Portugal.

Esta situación ha despertado grandes polémicas en el paddock del mundial, con las figuras representativas de los equipos mostrando su descontento respecto a la resolución de la parrilla de salida.

Así las cosas, la nueva parrilla estará formada por 18 pilotos, distribuidos, respectivamente, de esta manera: Jake Dixon (1º), Joe Roberts, Celestino Vietti, Jorge Navarro, Fermín Aldeguer, Jeremy Alcoba, Manuel González, Marcel Schrotter, Bo Bensneyder, Barry Baltus, Filip Salac, Lorenzo Dalla Porta, Romano Fenati, Gabriel Rodrigo, Zaccone, Kubo, Antonelli y Sean Dylan Kelly.

La mayoría de las motos han sufrido graves consecuencias debido a los highsides experimentados este domingo en el trazado portugués.