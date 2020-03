Tras dejar la VR46, Baldassarri abraza el método Dovizioso

Once meses después de su último podio, la victoria en el Gran Premio de España 2019, Lorenzo Baldassarri volvió, este pasado domingo, al cajón de Moto2, logrando la segunda posición en la carrera de Losail.

Baldassarri arrancó la temporada 2019 como un ciclón. Ganó tres de las cuatro primeras carreras (Qatar, Argentina y España) y a principios de mayo lideraba el campeonato con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, Thomas Luthi, y 39 sobre Alex Márquez, que era sexto y, a la postre, se proclamaría campeón.

Tras la carrera de Jerez, Balda se fue el suelo en tres de las siguientes cuatro citas y ya no volvería a pistar el podio en todo el curso.

Desorientado en su preparación física y psicológica, el piloto nacido en San Severino Marche, al sur de Ancona, tomó la decisión de abandonar el paraguas de la VR46 Academy, y contratar como agente a Simone Battistella, el mismo que lleva a pilotos como Andrea Dovizioso o Álvaro Bautista, subcampeones de MotoGP y WorldSBK 2019, respectivamente, un paso que anunció el pasado verano, durante el GP de la República Checa.

“El año pasado hubo muchos cambios de los que aprendí mucho. Era importante para mi a nivel personal como piloto”, explicaba este domingo tras acabar segundo en Qatar el italiano del equipo de Sito Pons, que el mes de noviembre pasado cumplió 23 años y tenía una oferta sobre la mesa para seguir hasta los 25 bajo la disciplina del VR46.

“Me siento fuerte, pero el año pasado también me sentía fuerte, conseguí tres victorias en cuatro carreras, luego ocurrieron varias cosas que no fui capaz de gestionar, espero haber aprendido de lo que pasó entonces y mi objetivo sigue inalterable, luchar por la victoria en todas las carreras”, argumentaba.

“El año pasado fue importante y creo que aprendí una gran lección”, insistía, sin querer dar a conocer explicitamente los detalles de su ruptura con el grupo de Valentino Rossi, donde, al parecer, no recibía la atención y seguimiento que sí tenían otros miembros.

“He cambiado muchas cosas en mi entorno, el apoyo con el que cuento ahora es fantástico. Me gustan mucho las personas que me rodean ahora, me siento más calmado”, iba desgranando tras la carrera de Losail.

Fue entonces cuando Balda quiso dar a conocer que trabaja con Dovizioso.

“En cuanto a la preparación, es diferente. Antes estaba en un grupo, entrenaba de una forma distinta con la moto. Ahora estoy con un grupo que es diferente, hago motocross con Dovizioso y Petrux [Danilo Petrucci]. Dovi me echa un cable y siempre que puedo entreno en solitario en el gimnasio. La forma de entrenar ha cambiado totalmente”.

Uno de los puntos en los que ha querido mejorar Baldassarri es en el entrenamiento del motocross, una disciplina cada vez más vital para la preparación de los pilotos de MotoGP.

Para ello entrena con su buen amigo Francesco Levi, piloto de motocross que, además, ahora le acompaña a las carreras como asistente, imitando la relación entre Marc Márquez y su amigo José Luis Martínez, un campeón de motocross que, desde hace cinco años, se ha convertido en el asistente de Marc y con el que entrena habitualmente.

“Este año empecé trabajando motocross y softcross, que no se me dan muy bien, con un amigo (Levi) que es el que me acompaña a las carreras, entrenamos juntos en una escuela de pilotaje que hay en Italia y me está enseñando mucho”, desvela Balda.

Otro de los cambios introducidos en la vida del italiano es la biomedicina, colaborando con Biotekna, una empresa con la que también trabajan su preparación Dovizioso y Bautista.

“Biotekna me hace un seguimiento a nivel de preparación, a nivel físico y parámetros de salud, y estoy muy contento, siento que he tenido un muy buen entrenamiento este invierno”, asegura el piloto del equipo Flexbox HP 40 de Sito Pons, con el que espera poder pelear por el Mundial de Moto2 en este 2020.