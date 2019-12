Aspar retira el nombre de Ángel Nieto de su equipo

Tras el fallecimiento de Ángel Nieto en agosto de 2017, en diciembre de ese año el ex piloto de Alzira (Valencia) anunciaba que el equipo de Aspar pasaría a denominarse Ángel Nieto Team a partir de 2018 como homenaje.

En la que fue su última temporada en MotoGP, la formación lució el nombre del zamorano, al igual que en 2019 en Moto3 y Moto2. Sin embargo, a partir de 2020 recupera su nombre original y pasará a llamarse de nuevo Aspar Team.

No obstante, los vínculos entre el equipo y Ángel Nieto se mantienen a través de la Fundación Ángel Nieto, de la cual Jorge Martínez es patrono. Su logo lucirá en las motos de todas las categorías en las que participará esta temporada.

En Moto3 continuará Albert Arenas y se estrenará a su lado el joven italiano Stefano Nepa, ambos sobre con KTM. En su segunda temporada en Moto2 tras su regreso, dejarán a un lado el chasis austriaco y pasarán a competir con Speed Up. También los dos pilotos son nuevos, con Hafizh Syahrin que baja de MotoGP y Aron Canet que sube de Moto3. Además, el equipo también tomará parte en la Copa del Mundo de MotoE, el FIM CEV y distintos campeonatos nacionales.

"Ha sido, es y será un placer y un honor llevar el nombre de Ángel Nieto por todos los circuitos del Mundial", dijo Jorge Martínez Aspar. "En el tiempo en el que lo hemos tenido dando nombre al equipo hemos podido subir a lo más alto del podio en tres ocasiones. Siempre le estaré agradecido a él y a su familia y esto no es un final, sino un punto y seguido porque vamos a continuar colaborando con la Fundación Ángel Nieto. Soy patrono de la Fundación y la familia Nieto, con Gelete y Pablo a la cabeza, es mi familia".

Por su parte, el director del equipo, Gelete Nieto, comentó: "La vinculación entre los Nieto y Jorge Martínez Aspar viene ya de muy lejos, de cuando mi padre y él corrían juntos, hace muchos años. La familia se unió, mi padre nos puso en contacto con Jorge para que corriéramos con él, tenemos una grandísima relación y en todo lo que podemos nos ayudamos. Me siento muy feliz con lo que hizo. Cuando me dijo que quería homenajear a mi padre y ponerle su nombre al equipo me hizo mucha ilusión".

"Han sido dos años muy bonitos, en los que hemos tenido buenos resultados, y los hemos disfrutado mucho todo el equipo, Jorge, yo, incluso mi hermano Pablo, que, aunque sea rival, está muy contento con todo esto. Ahora se abre una nueva etapa. Además, vamos a seguir vinculados. Es ilusionante que la Fundación Ángel Nieto tenga visibilidad en el Campeonato del Mundo, donde hay mucho retorno mediático que nos puede ayudar a que adquiera aún más peso".

(pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las fotos)