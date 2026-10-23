Moto2 Phillip Island

Aspar: "Lo de Alonso y Holgado está fuera de lugar; hablaré con ellos y espero no sacar tarjeta roja"

Tras las duras declaraciones de David Alonso contra su compañero de equipo en Moto2, Dani Holgado, ha sido su jefe, Jorge Martínez 'Aspar' quien ha tomado la palabra para abordar la situación.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 oct 2026, 3:52

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David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martínez 'Aspar', el veterano propietario del equipo que lleva su nombre y leyenda del motociclismo español, ha tomado la palabra tras la gran polémica formada por los pilotos de su estructura de Moto2, David Alonso y Dani Holgado, que el año que viene dejarán la escudería para poner rumbo a MotoGP.

No han sido poco los encontronazos entre ambos compañeros de garaje, pero ambos tuvieron un nuevo incidente en la salida del pasado Gran Premio de Indonesia. Holgado tocó a Alonso, algo leve que no mereció sanción por parte de los comisarios, pero que sí fue suficiente para provocar su caída y, ante todo, la de su compañero.

Con la moto bastante tocada, Alonso no pudo salir a la reanudación de la carrera, y para colmo acabó la jornada en Mandalika en el hospital, con una contusión pulmonar. Holgado, por su parte, pudo volver a salir desde su posición original, finalizando tercero tras los contendientes al título, Izan Guevara y Manu González.

La situación no estalló en Lombok, pero sí lo hizo este pasado jueves, en la llegada de la caravana mundialista a Phillip Island para el Gran Premio de Australia de este fin de semana. En declaraciones a DAZN, David Alonso criticó duramente a Dani Holgado por lo sucedido, acusándole incluso de no ser "una buena persona".

Recuerda:

"La acción con Holgado me pareció igual que las anteriores. Pero, al final, la vida es bonita y hay que seguir adelante. Cuando uno no es buena persona, no se puede hacer nada. Yo sigo con lo mío, y él con lo suyo, y ya está", soltó el campeón del mundo de Moto3 de 2024.

"No hay nada de relación, no hay nada de rollo en el equipo, y no es un equipo. Lo de menos es la acción. ¿Me tira alguien? Esto son carreras, una vez te pueden tirar a ti, otra vez yo puedo tirar a alguien, eso es lo de menos. Hay mucho más detrás, yo simplemente sigo por mi camino, no hay que gastar tiempo con personas que no merecen la pena", siguió, pareciendo que incluso señalaba al equipo Aspar. Holgado, por su parte, calmó las aguas, apuntando a que estas palabras nacían de un calentón, y que sería necesario hablarlo en estos días.

Pero ha sido Jorge Martínez 'Aspar' quien ha tomado la iniciativa. Entrevistado por DAZN, el aún jefe de los futuros corredores del LCR y de Gresini en la categoría reina abordó lo sucedido, dejando claro que las palabras de Alonso estaban fuera de lugar y que las cosas en el equipo marchan perfectamente más allá de esta fricción interna, sobre la cual reveló que viene de lejos.

"Las declaraciones de David me han parecido un poco fuera de lugar. En estos dos años, Dani ha tenido tres toques con él, lo ha tirado tres veces, y evidentemente creo que es una expresión de estar muy caliente, de ver que quiere acabar bien el año, y por A o por B al final no salen las cosas. El problema no está en el equipo, está entre los dos", empezó expresando.

"Cuando tienes dos pilotos buenos, ganadores, esto siempre ha ocurrido. Cuando yo corría me pasó, con Alex Crivillé, con Champi Herreros, con muchos compañeros. Cuando hay dos gallos, estos roces siempre pasan. Pero el equipo está excelente, no hay ningún problema en el equipo, y evidentemente tengo que poner orden con los dos. Quedan cuatro o cinco grandes premios, espero que todo acabe lo mejor posible", siguió el tetracampeón de Alzira, de 64 alos de edad.

Jorge Martínez, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aspar detalló que Alonso y Holgado ya se estaban relacionando entre sí mucho menos en los últimos tiempos, teniendo que ser separados por el equipo: "El problema es que han sido muchos roces, de muchas cosas, durante mucho tiempo. Este año ya les separamos en los camiones, para que no estuviesen juntos. Con habitaciones separadas, incluso. Un montón de pequeños detalles que creo que han ido sumando, y que tal vez ha hecho que haya habido este roce final. Vamos a gestionarlo de la mejor manera posible, el equipo está excelente a nivel de relación, y tenemos que saber gestionar la relación de los dos".

El valenciano comentó que hablará con ambos pilotos, pero no en una reunión conjunta, sino por separado, y detalló la razón: "Aún no me he sentado con los dos pilotos, pero evidentemente lo voy a hacer. Con Nico Terol no, porque ya digo que está perfecto, pero con ellos sí me voy a sentar, por separado. Le voy a dar un cachete a cada uno, porque evidentemente se lo merecen. Creo que son dos grandes pilotos, dos grandes personas, pero esto ha estado fuera de lugar".

"No creo que tenga yo que forzar que ellos ahora quieran darse la mano o llevarse bien. Esto viene de atrás, no es de ahora. Al final, se ha desbordado el vaso. Como digo, hay que ver cómo podemos salvar un poco la situación. No son amigos, no puedo obligarles a que lo sean, pero sí a intentar que las cosas vayan mejor en la pista".

Por último, a Aspar le preguntaron sobre la posibilidad de tener que sacar tarjeta roja a alguno, es decir, tomar medidas más severas como una expulsión si no se calma la situación en las próximas fechas. El veterano campeón no lo descartó: "Espero no tener que sacar bandera roja a ninguno, pero si alguno se la merece, evidentemente la habrá", cerró.

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