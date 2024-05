Aldeguer: "En Jerez supe dejar atrás todos los pensamientos que me venían a la cabeza"

Tras ganar con solo 18 años y en su segunda temporada completa en Moto2 las cuatro últimas carreras de la temporada 2023, Fermín Aldeguer estaba llamado a ser el gran dominador del presente curso, y no eran pocos los que esperaban que extendiera su racha de triunfos. Sin embargo, el ruido de su fichaje por Ducati para 2025 empezó a subir de volumen incluso antes del inicio de la competición, y el 16º puesto en el gran premio inaugural de Qatar fue un jarro de agua fría difícil de asimilar.

Fue tal el impacto, que el corredor, su manager Héctor Faubel y el fabricante italiano decidieron adelantar el anuncio del fichaje para quitar presión al corredor. Tras hacerlo oficial el 18 de marzo, el lunes antes de Portimao, Aldeguer acabó cuarto la carrera de Portugal. Subió al podio (3º) en Austin y completó su 'recuperación mental' con la primera victoria del curso, en el GP de España, lo que le coloca tercero de la general del campeonato, a 15 puntos del líder Joe Roberts.

"La verdad es que estoy súper contento. Tenía muchísimas ganas de volver a lo más alto del podio. Hemos trabajado mucho, desde principio de año me siento con un ritmo y una velocidad increíbles, pero con los errores que hemos cometido y con la adaptación a los nuevos neumáticos, no habíamos sido capaces de sacar, hasta ahora, todo nuestro potencial", resumió tras la primera victoria de la temporada. "Ahora a seguir igual, trabajando como hasta ahora y a por más victorias".

Además del revuelo mediático a su alrededor tras anunciarse su fichaje por Ducati para subir a MotoGP en 2025, Aldeguer sufrió en las primeras carreras por la falta de adaptación al compuesto del nuevo suministrador de neumáticos para la clase de Moto2, Pirelli.

"Creo que la adaptación a las nuevas gomas fue buena desde el principio, el problema es que siempre llegaba a final de carrera con los neumáticos destrozados. El problema es que en las primeras carreras fallé al principio y, en consecuencia, debía apretar al máximo para remontar y no me aguantaban toda la carrera. Pero en Jerez logré salir bien, gestionar durante la carrera y llegar al final con las ruedas perfectas. Así que se debe analizar, estar calmado en las primeras vueltas de carrera para no tener problemas en la parte final", dando por conseguida la adaptación a esta nueva generación de neumáticos.

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Creo que podríamos decir que estamos casi al cien por cien adaptados, estamos rodando muy rápido en todas las pistas, pero también es cierto que nos cuesta conseguir el performance (rendimiento) que dice Pirelli que tienen estos neumáticos, pero poco a poco. Creo que todos los pilotos, no solo los de Boscoscuro, estamos trabajando duro para intentar entenderlo completamente y recopilando información".

Aunque Aldeguer cruzó la meta primero con casi 1.3 segundos sobre su más inmediato perseguidor, Roberts, lo cierto es que al principio mantuvo una dura pugna con Manu González, que lideró las seis primeras vueltas de carrera. A partir de la séptima, la pelea de Fermín fue contra sí mismo para mantener un ritmo de martillo vuelta a vuelta.

"No sufrí demasiada tensión durante las (15) vueltas que rodé solo en cabeza porque hacía lo que me venía, cometí más errores en las primeras vueltas yendo detrás de Manu tratando de adelantarlo, que cuando me quedé solo. Contento por esa parte, supe concentrarme muy bien y dejar atrás todos los pensamientos que me venían a la cabeza y lo disfruté mucho lo de rodar solo".

Un recuerdo para su padre

Pese a que solo tiene 19 años recién cumplidos (5 de abril) y que afronta solo su tercera temporada completa en el Mundial (siempre en Moto2), el murciano cuenta ya con un nutrido club de fans que le animó sin descanso durante el Gran Premio de España.

"Los vi en desde la pista, cada vez que pasaba los veía de reojillo, ha sido increíble, que mejor manera de volver a la victoria que hacerlo en ese circuito, al final lo celebré con toda mi gente, no se merecen menos", dijo. "Tenemos un club con más de 400 personas, vienen a apoyarme en todas las carreras, en Jerez logramos llenar una grada. La verdad es que estoy super orgulloso y solo me toca seguir ganando carreras y dándoles espectáculo y vaya aumentando".

Lo cierto es que Aldeguer tiene una anécdota con su padre en el Circuito de Jerez.

"Mi padre vino a Jerez por primera vez a ver las carreras hace justo 30 años, en el 94, y tres décadas después su hijo ha conseguido aquí una victoria. Fue un momento de emoción increíble, es cierto que ha venido muchas veces a las carreras, que yo le he acompañado, pero ver ganar a tu hijo seguro que es algo especial", relato un punto emocionado el murciano, que entró a la meta con un largo caballito… "¡Bueno, fue terrible!, levanté la rueda muy lejos de la meta y entonces pensé, a ver si me pillan, a ver si me pasan antes de la meta", con Roberts recortando la distancia por detrás. "Pero pensé: ahora ya no bajo la rueda, que sea lo que dios quiera", explicó entre risas.

No hay presión: "Somos los más fuertes"

Pese tener por delante toda una temporada de Moto2, Aldeguer ya ha firmado su próximo contrato con Ducati para MotoGP, una maniobra que se anunció justo antes del GP de Portugal y que, en algún momento, se convirtió en una losa para el joven murciano, que no lo ve de esta manera. "La presión me la quité desde el principio del campeonato, tenemos mucha velocidad, muy buen ritmo. Fueron varias circunstancias las que impidieron que la primera victoria llegara antes, pero creo que hemos demostrado carrera a carrera que somos los más fuertes".

En 2023 Aldeguer logró cinco victorias en Moto2, la primera en Silverstone y, al final del curso, cuatro seguidas en Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia.

"Ojalá logre una racha así y ganar las 18 seguidas hasta final de año. Hay que ser realistas, habrá carreras en las que vamos a sufrir más y otras en las que iremos mejor, y vamos a aprovechar las que nos vaya mejor".

La victoria de Aldeguer llegó escasas 24 horas después de la espectacular, frenética y accidentada carrera sprint de MotoGP en Jerez, una carrera que el murciano siguió con atención, ya que el año que viene deberá estar en esa lucha como novato al manillar de una Ducati.

"Me pareció una locura, pero cuando veía que se iban cayendo todos pensaba, pero qué haces, meteros en la línea…(risas). Estoy preparado para eso, aunque no será fácil seguramente. Pero ahora solo quiero centrarme en Moto2, ya nos vendrá la faena cuando acabe la temporada", zanjó el galgo de La Ñora.