Aldeguer, emocionado tras su victoria y agradecido a Martín y Espargaró

Fermín Aldeguer ha sido uno de los protagonistas del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana. El piloto murciano se reivindicó en la carrera de Moto2 en Silverstone y consiguió su primera victoria en la categoría intermedia, después de dos años de sacrificio y de intentar lograr el objetivo, sin el éxito deseado.

El #37 planteó una carrera muy seria en el circuito británico y, aprovechando su mejor ritmo, fue capaz de adelantar a Aron Canet llegando al ecuador. Después, fue construyendo décima a décima una ventaja suficiente como para cruzar la línea de meta en primera posición, sobre el valenciano y Pedro Acosta, que por su parte se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.

Al término de la prueba, y en declaraciones a DAZN, Aldeguer no pudo evitar emocionarse y llorar después de haber conseguido un objetivo que ha notado cerca más de una vez, pero que aún no había conseguido materializarse.

Tras comenzar la entrevista pensativo, el piloto de La Ñora fue preguntado sobre qué ocupaba su mente, a lo que respondió de forma sincera: "Más que pensando en la victoria, estaba pensando en los malos momentos. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Conseguir la primera victoria después de estar dos años luchando siempre emociona. Sobre la carrera hay poco que añadir, lo he dado todo. Ha habido un momento en el que se me estaban pasando muchas cosas por la cabeza. Pero he conseguido concentrarme y sacar la experiencia que no he tenido en otras carreras, en otros dos años".

"Solo tengo que dar las gracias al equipo, porque siguen confiando en mí. Nunca han dejado de creer en el potencial que tengo", continuó, haciendo referencia a cuánto le han apoyado durante este tiempo en la estructura de Speed Up.

Sobre qué le ha ayudado en este tiempo, el murciano fue claro: "El trabajo, la constancia, encontrar la disciplina de un deportista de élite. Lo que tenía que hacer, rodearme de la gente que me quiere, que aparte de los que hay aquí hay muchos fuera. Y entrenar, dar mi máximo en cada carrera y llevarme todo lo positivo".

Y por último, quiso acordarse de dos pilotos de MotoGP que han sido sus compañeros de viaje en los entrenamientos durante el parón estival: "He pasado mucho tiempo con Jorge Martín y Aleix Espargaró este verano. Me han ayudado mucho a tranquilizarme, dándome consejos para saber gestionar una carrera. Así que le doy las gracias a ellos. Cuando Aleix estaba en el Mundial yo apenas estaba en el Mundial. Así que muchas gracias a ellos y a su gente", finalizó.