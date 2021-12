Ajo responde a la críticas de Raúl Fernández: "Fuimos profesionales"

En su primera –y única– temporada en Moto2, Raúl Fernández ganó ocho carreras y acabó subcampeón del mundo por detrás de su compañero Remy Gardner. Estos resultados le valieron para dar el salto a MotoGP en 2022 con el equipo Tech3, donde volverá a formar pareja con el australiano.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com antes del test de Jerez, el piloto de San Martín de la Vega (Madrid) sorprendió al acusar al equipo Ajo de ponerle "piedras en el camino".

“El problema que tuvimos es que todo mi equipo, y cuando me refiero a mi equipo hablo de mis mecánicos, que tuve mucha suerte de encontrar un grupo tan especial, no tenía experiencia y nadie nos supo guiar. Me ha faltado una mano que nos guiara, una mano que nos diga, como a los niños pequeños antes de tropezar con una piedra, que tuviéramos cuidado. Una figura que nos guiara y nos abriera el camino, una figura que nos quisiera ayudar para poder ganar, no una figura que nos pusiera piedras y obstáculos para no conseguirlo. Eso fue la clave. Es difícil, porque cuando tú eres piloto y luchas por un sueño necesitas gente a tu lado que crea en ti de verdad, y que no te ponga piedras en el camino. Por eso a día de hoy no tenemos la corona de campeones, pero moralmente se ha demostrado por resultados que soy el piloto más fuerte, con más victorias, poles, vueltas rápidas", contó el español.

Sin mencionarle directamente, las palabras de Raúl Fernández iban dirigidas al jefe del equipo, Aki Ajo. En declaraciones a Speedweek, el finlandés dijo que era "normal que el segundo piloto se sienta decepcionado".

"Estoy muy agradecido por su maravillosa actuación. Si ahora hace comentarios emocionales, no importa. Yo mismo, al ser viejo, no siempre puedo mantener la calma. Me emocioné después de la carrera de Valencia. No se puede esperar que los jóvenes pilotos sean capaces de controlar sus emociones todo el tiempo", dijo Ajo.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o pasa las imágenes para ver el debut de Raúl Fernández en MotoGP en el test de Jerez)

Gardner también se desentendió de la polémica durante el test de Jerez, calificando de "tonterías" los comentarios de su compañero de equipo. Ajo, por su parte, prefiere recordar la excepcional temporada de Fernández.

"Lo único que quiero decir es que Raúl ha hecho una temporada increíble. Realmente tengo un gran respeto por su temporada de rookie. Para mí, tiene un talento increíble. Desde la mitad hasta el final pensé que sería difícil tener a nuestros dos pilotos jugándose el título, pero de nuevo, todo el mundo mantuvo la calma y la profesionalidad en el box. Hasta el último momento estuve contento y satisfecho con eso".

"Si un piloto piensa que todo no fue óptimo, es comprensible. El piloto que no gana el campeonato busca explicaciones y causas. No hay que olvidar que Raúl ganó ocho carreras en su primera temporada. Remy ganó cinco, fue más consistente, hizo una temporada increíble. Y no hubo conflictos en el equipo. Tenemos que estar muy satisfechos con nuestra temporada. Hemos sido profesionales y miramos hacia adelante", zanjó.