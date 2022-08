Acosta supera una nueva revisión y ahora está en manos del doctor del Red Bull Ring

Cargar el reproductor de audio

El campeón más joven de la historia de Moto3 viajó este miércoles por la mañana a Austria, donde el jueves pasará un nuevo control en el centro médico del Red Bull Ring buscando ser declarado apto para reaparecer tras dos carreras de baja por lesión.

Pedro Acosta se lesionó practicando motocross el 21 de junio y fue operado dos días después en la Dexeus de Barcelona, perdiéndose el Gran Premio de los Países Bajos a finales de ese mes.

Tras cinco semanas de parón estival, que aprovechó para recuperarse, Acosta se sometió a una revisión por parte de los cirujanos que le operaron antes de viajar a Silverstone.

Una vez allí, los doctores del circuito le reclamaron nuevas pruebas y, junto al jefe médico de MotoGP, decidieron declararle no apto.

Dos semanas después, Acosta pasó este martes una nueva revisión en Barcelona. “El hueso se ha endurecido, ha hecho callo, ha mejorado bastante. Pero hasta que no pase le revisión en el circuito el jueves no podemos saber al cien por cien si puede correr”, explicó a Motorsport.com un miembro del equipo personal de Acosta, quien confirmó, también, que el piloto estaba viajando este miércoles a Austria.

Acosta se quejó amargamente en Gran Bretaña de la negativa de los médicos, y ahora se mantiene a la espera de poder superar la prueba en Spielberg.

"No pudimos correr en Silverstone, aunque me sentía bien. La lesión tiene su periodo de recuperación y no podemos cambiarlo, así que en Austria pasaremos otro examen médico para ver si puedo competir”, explica el corredor en la previa del gran premio.

“Este fin de semana estaremos en el circuito de KTM y Red Bull, y allí te sientes como en casa porque ves que los aficionados apoyan al equipo. Es bonito no sólo para nosotros, sino para todos los que forman parte de la familia KTM. Va a ser un fin de semana importante y esperamos disfrutarlo de la mejor manera”, añade el murciano.

Tras doce carreras, de las que Acosta se ha perdido las dos últimas y no ha puntuado en cuatro, el español es 9º de la general del campeonato de Moto2 con 75 puntos, a 96 del líder, su compañero de equipo Augusto Fernández.