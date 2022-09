Acosta cree que con un salto prematuro a MotoGP podría haberse "estrellado"

Cargar el reproductor de audio

Una inoportuna lesión mientras entrenaba practicando motocross pocos días antes del Gran Premio de los Países Bajos cortó de raíz la progresión de Pedro Acosta en la temporada de debut en Moto2. El murciano, que había ganado en Mugello y terminado segundo en Sachsenring, se perdió el fin de semana de Assen, se pasó el verano recuperándose y cuando trató de reaparecer en Silverstone, los médicos no le dieron el 'apto'. Acosta volvió a competir el 21 de agosto en Austria (4º) y tras el sexto puesto de Misano, regresó, este fin de semana en Aragón, a lo más alto del podio de Moto2.

"No es tan importante que sea la segunda victoria de la temporada, es más importante que sea la primera, o el primer buen resultado de verdad, después de la lesión", explicó Acosta nada más bajarse del podio en Motorland.

El murciano completó un fin de semana muy positivo, de menos a más, y aunque partió sexto en parrilla, supo crecer el domingo hasta el primer puesto.

"Más que a mí, gracias al equipo. Por la mañana me dijeron que si no tocaba, si no era el día, que no pasaba nada, que ya habrá más carreras. Es importante tener esta filosofía de aquí a final de año y no hacer locuras, debemos seguir en esta línea que creo que será importante", valoraba.

Totalmente recuperado ya de la fractura en el fémur que sufrió a finales de junio, Acosta volvió a ser muy fuerte en la parte final de la carrera.

"Como se vio en Misano íbamos muy bien a final de carrera, hay que seguir este camino, mejorando los sábados, y los resultados el domingo, poco a poco, vendrán solos", apuntó.

La progresión de Acosta se vio cortada por la lesión antes del verano, sin embargo el del Puerto de Mazarrón quiere hacer una lectura positiva de lo sucedido y reflexiona sobre el peligro que hubiera supuesto una precipitación en los pasos que debe tomar su carrera.

"La lesión llegó porque tuvo que llegar, las cosas pasan por algo. Si yo ahora estuviera, por casualidad, luchando por el Mundial, quién te dice que el año que viene llegaría a MotoGP y me estrellaría. Y sería peor. Entonces mejor que la lesión haya parado (las cosas) un poco, porque quién te dice a ti que de cara a futuro va a ir mejor", asegura.

Mientras Acosta sigue construyendo su futuro con cimientos sólidos, su compañero de equipo, Augusto Fernández, lucha por el campeonato de la clase intermedia sin que, como se vio el domingo, parezca que haya órdenes de equipo.

"No han dicho nada, me pongo en la situación en la que estaba el año pasado que estaba un poco con el agua al cuello y no es tanto que te ayuden, es que no te molesten. Así intenté hacerlo el sábado en la clasificación, que le ayudé un poco, igual que él me ayudó a mí en Austria. Si llega el momento de ayudarle por el Mundial, se le ayudará", encajó.

Con cinco carreras por delante y sin opciones al título, Acosta espera seguir mejorando, pero con un objetivo para mantener al máximo la motivación.

"He visto que estamos sextos del Mundial, vamos a cruzar los dedos y, por qué no, intentar luchar por estar entre los tres primeros al final de la temporada", zanja el Tiburón de Mazarrón.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet, Pons Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo 4 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet, Pons Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Aron Canet, Pons Racing 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Aron Canet, Pons Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 37 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 38 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 42 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images