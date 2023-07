Acosta revela en qué ha cambiado para luchar por el título de Moto2

La evolución de Pedro Acosta en el Mundial de Motociclismo sigue su curso, imparable. El piloto murciano deslumbró a propios y extraños en su llegada al campeonato, en la temporada 2021, cuando en su condición de piloto novato fue capaz de llevarse el título de Moto3 por delante de Dennis Foggia y de Sergio García Dols.

Aquello colocó al español en el centro de todos los focos, y muchos pensaron que haría lo mismo el año pasado, en su subida a Moto2. Sin embargo, se encontró con más problemas de adaptación que le impidieron repetir la machada, aunque pese a todo cuadró un buen año, con tres victorias, en Italia, Aragón y Valencia, otros dos podios, al ser segundo en Sachsenring y Phillip Island, y una quinta posición final en la general.

Así las cosas, de cara a este 2023, en el que también se está preparando para dar el salto a MotoGP en 2024 con KTM como es su deseo, Acosta sí que está listo y dispuesto para ir al asalto de la categoría intermedia. Tras varios cambios, el tiburón de Mazarrón ha cuajado una gran primera mitad de temporada, con cuatro victorias en ocho carreras (en Portimao, Austin, Mugello y Sachsenring) que le tienen segundo del Mundial, con 140 puntos y a tan solo ocho de su principal rival por la corona, el italiano Tony Arbolino.

En este parón veraniego, el español ha echado la vista atrás y ha hecho balance de las primeras citas de la temporada 2023, haciendo especial hincapié en los cambios que ha experimentado en sí mismo y en sus rutinas para llegar hasta este punto.

"Si miro hacia atrás veo una evolución muy positiva. Al final, llegué al Mundial siendo muy joven y creo que el entorno del equipo [Ajo Motorsport] me ha ayudado a crecer mucho tanto fuera como dentro del circuito. He cambiado mi forma de competir, mi mentalidad… y muchos aspectos en estos años", comenta en declaraciones distribuidas por la escuadra de Aki Ajo.

"Sinceramente, [he mejorado] en todo. Veo que he mejorado en muchos ámbitos y creo que cometer errores el año pasado nos ha venido bastante bien. Hemos aprendido de ellos y ya tenemos más experiencia, sabemos dónde o cómo no cometerlos. Esta situación nos está viniendo bastante bien en las carreras que llevamos, y en las que tenemos en los próximos meses".

Sin embargo, Acosta reconoce que llegaba sin planteamientos muy ambiciosos a este inicio de 2023: "En realidad, tenía pocas expectativas. Me he querido centrar en realizar un año sin errores o con los menos posibles, yendo de menos a más y sin repetir los fallos del año pasado. Hemos mejorado mucho en las clasificaciones y estamos leyendo bien las carreras, y eso hace que mejoremos en todos los aspectos. Aki me está ayudando mucho en eso. La mentalidad de ir a por cuantos más puntos se puedan conseguir cada fin de semana nos está viniendo bien. Quedan muchos momentos en los que podemos cometer errores, aunque tenemos margen para solucionarlos de aquí a un tiempo, entonces, si hay que apretar, ahora es el momento", añade.

Sobre si esperaba llegar al parón como segundo de la general y peleando por el título, Acosta lo tiene claro: "Bueno, nos lo podíamos haber esperado un poquito mejor o un poco peor, pero lo importante no es la posición en el Mundial en sí. Lo importante es que estamos siendo competitivos, que cada domingo luchamos por el podio o incluso la victoria. Eso es con lo que más contento me he ido a las vacaciones".

Por último, el murciano comentó qué espera para la parte final del año: "Va a ser dura porque al final serán carreras muy seguidas, donde no lesionarse jugará un papel clave en el campeonato, en los puntos. Creo que vamos más preparados a las carreras de ultramar de lo que fuimos el año pasado y, aunque creo que no lo hicimos mal del todo, faltó algo. Al final, es un campeonato muy largo y cuando llegue el momento de apretar lo haremos", finalizó.