Acosta: "Lo que ha pasado en la salida ya lo veía venir"

Muchos, exageradamente, pensaban que Pedro Acosta iba a repetir en su debut en Moto2 la fábula del año pasado, cuando en su primera temporada en el Mundial fue capaz de ser campeón como rookie.

Las cosas no fueron tan bien esta vez para Acosta, se cayó el sábado en clasificación, y se vio engullido en la parrilla tras la salida, se fue por la parte de fuera, tuvo que esquivar a otro piloto y se fue hasta la última plaza.

"Había gente delante que no tenía ritmo, lo que ha pasado en la salida lo veía venir cuando se ha apagado el semáforo, pero bueno", se lamentó el de KTM.

"Después de ponernos últimos, he ido remontando pero era mi primera carrera de Moto2 y de verdad que el objetivo era acabar para ver cómo era. Sinceramente, si no hubiera pasado lo del principio hubiéramos acabado más adelante, pero estoy contento porque el objetivo era terminar", añadió el murciano.

Tras recuperarse de los incidentes iniciales, poco a poco Acosta fue cogiendo ritmo y al final rodó casi en los tiempos de cabeza.

"Cuando vienes de tan atrás vas perdiendo ritmo, uno te frena, no haces la línea que quieres, seguro que si hubiera salido un poco mejor y no me hubiera pasado todo el mundo en la primera curva, no digo luchar por el podio, pero hubiera podido estar más adelante", calculó.

"Es una cuestión de experiencia, eso en Moto3 no pasa, si te quedas último puedes remontar".

Acosta se cayó el sábado, se hizo daño en el brazo derecho y destrozó la moto.

"Quiero dar las gracias al equipo, que ayer se quedaron trabajando hasta tarde para que pudiera correr hoy".

Una caída que le impidió clasificar bien y arruinando su debut.

"Hubiera cambiado mucho, pero lo del año pasado no puede salir así. Ahora hay que estar calmados y el brazo habrá que chequearlo cuando lleguemos a casa", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo