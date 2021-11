Acosta empieza las vacaciones con el objetivo de "fortalecerse" físicamente

Desde que se proclamó campeón del mundo de Moto3 el pasado 7 de noviembre en el Algarve, Pedro Acosta solo tenía en su mente subirse a la Kalex de Moto2 con la que competirá la próxima temporada, una experiencia que finalmente pudo llevar a cabo este lunes en el Circuito de Jerez, en el marco de un test privado organizado por Dunlop, el proveedor único de neumáticos de la categoría.

Este martes ha sido KTM quien ha alquilado el trazado andaluz para que sus equipos de Moto2 y Moto3 pudieran seguir preparando la próxima temporada, en la que Augusto Fernández se une a la formación naranja como compañero de Acosta en una alineación completamente renovada tras el salto a MotoGP de Raúl Fernández y Remy Gardner.

Al final del día, aunque no se facilitaron tiempos, Acosta se mostró muy satisfecho de esta primera toma de contacto con la Kalex.

"En general me he sentido muy bien durante estos dos días de test, especialmente durante el segundo día", explicaba 'el tiburón', que el lunes acabó con el 13º mejor crono (1.42.895).

"Nuestro único objetivo aquí era ganar experiencia y acumular kilómetros a bordo de la Moto2, ya que tenemos mucho que aprender. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho y el equipo hizo todo lo posible para que me sintiera cómodo desde el primer momento", continuaba Acosta.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Ajo Motorsport

Aunque el pasado verano el piloto, que cuenta con solo 17 años dio un estirón y creció algunos centímetros que le obligaron a cambiar su posición encima de la Moto3, complicándole un poco las cosas, Acosta es consciente que debe ganar algo de peso, músculo y fuerza para afrontar el desafío del cambio de categoría.

"Ahora es el momento de descansar y entrenar para fortalecerse", admitió el piloto del Puerto de Mazarrón.

Su nuevo compañero, Augusto Fernández, que el próximo año afrontará su sexta temporada en Moto2 pero primera con Aki Ajo, el lunes fue de los más rápidos en pista (6º con 1.42.410), continuando este martes con su intenso plan de trabajo para atesorar valiosa información de cara a la próxima temporada.

"Concluimos muy felices este primer test de la pretemporada 2022. Sobre todo, estoy satisfecho con el resultado del segundo día, ya que pudimos centrar nuestro trabajo en la moto, porque el lunes hicimos principalmente pruebas con los neumáticos Dunlop", explicó Fernández.

"Me he entendido muy bien con el equipo y me siento bien con todos ellos, tenemos formas de pensar similares. Me gustaría seguir trabajando con ellos, en lugar de irme de vacaciones, pero hay que descansar y cargar las pilas para la próxima temporada".

Acosta y Fernández volverán a la acción en el primer test de 2022, que se celebrará igualmente en Jerez del 22 al 24 de febrero próximo y al que tendrán acceso todos los pilotos y equipos de Moto2.

Además de la estructura de la categoría intermedia, este martes también trabajó en Jerez el equipo de Moto3, en el que sigue Jaume Masià, que afrontar su sexta temporada en la categoría, y el debutante Daniel Holgado, de 16 años, que está ante su primera experiencia mundialista.

Galería: revive el estreno de Pedro Acosta con la Moto2 en el circuito de Jerez

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 1 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 2 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 3 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 4 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 5 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 6 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 7 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 8 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 9 / 10 Foto de: Ajo Motorsport Pedro Acosta en el circuito de Jerez con la Moto2 10 / 10