Acosta: "Aunque seguir en Moto2 se baraja, es la opción que menos me gusta"

Pedro Acosta recuperó en el Gran Premio de Italia de Moto2 los 25 puntos que se dejó en la caída de Le Mans, en la anterior carrera, un gran premio en el que Tony Arbolino se llevó la victoria, segundo del año, y elevó la distancia en la general hasta los 25. El italiano, sin embargo, volvió a demostrar su regularidad y acabó segundo en Mugello, por lo que el tercer triunfo del año para el español, después de los de Portugal y Austin, significó un recorte de solo cinco puntos en la general, que sigue dominando el del Marc VDS con 119 puntos, veinte más que el piloto de KTM (99).

"No considero el cero de Le Mans como un error, cuando vas empujando para dar caza a otro piloto no puede hablar de error, son carreras y estas cosas pueden pasar. Tengo que dar las gracias al equipo porque ya me caí el año pasado en Francia, casi en el mismo sitio, y no me han dicho nada, al contrario, han trabajado más para darme una moto rápida en las primeras vueltas, que es lo que nos penalizó en Le Mans".

Acosta no solo ganó en Italia, sino que lo hizo dominando todas y cada una de las vueltas en un paseo en solitario. Muy parecido a cómo ya dominó el pasado año en este circuito.

"La carrera de Mugello fue diferente a la del año pasado, en la que tuvimos a Aron Canet muy cerca hasta que se cayó. Esta vez fue más trabajado, las condiciones fueron diferentes, perdimos mucho agarre en la parte trasera, algo que creo que en Sachsenring no va a pasar tanto, en lineas generales estamos mejor".

Aunque ganar a lo grandes de principio a fin siempre es satisfactorio, por su carácter Acosta es un piloto al que le gusta la batalla.

"Ganar así es más seguro para el campeonato. Me gustan las carreras luchando con otros pilotos y con un poco de show, pero este era un circuito en el que podamos ganar así. En Alemania veremos, allí Sam Lowes está fuerte, también el año pasado fue rápido allí, las Boscoscuro con más temperatura irán bien, habrá más gente luchando".

Pese a haber ganado tres carreras, más que nadie, la solidez de Arbolino le convierte en un buen rival para el campeonato.

"Está sacando algo en las carreras para remontar, nosotros sacamos más en la clasificación para quitarnos el 'marrón' de las salidas y primeras vueltas, ser más competitivos al principio y pelear con Alonso López y Arbolino, que son más competitivos al inicio de carrera, mientras que nosotros lo somos más al final. Hay que ir recortando poco a poco y a ver si acabamos el triplete por debajo de los 10 puntos de distancia", en referencia al italiano del Marc VDS.

Ser el dominador del campeonato y estar a 20 puntos del líder puede crear ansiedad a un Acosta que, aunque no lo diga, se marca el objetivo de irse de vacaciones primero de la general.

"Por gustarme, me gustaría ir primero. Lo importante es estar delante en todas las carreras e ir recortando. Este año los podios van a contar mucho. No tengo ansiedad, queda mucho Mundial, muchos puntos en juego, incluso si no hubiera puntuado hasta hoy, aún tendría opciones, quedan 375 puntos por repartir", explica un Acosta al que todos ven, ahora mismo, como el piloto más fuerte de la categoría.

"Hemos mantenido un buen nivel todo el fin de semana en Italia, pero no puedo decir que soy el más fuerte si no soy el líder del mundial, ahora mismo la presión de ir primero la tiene él (Arbolino), no yo".

Las opciones de Acosta para 2024

En la presentación de la carrera, en DAZN, se dijo que Acosta antes del 30 de junio Acosta comunicará a KTM que quiere hacer en 2024 y que tiene la decisión tomada, que es dar el salto a MotoGP.

"En la tele cada uno pone la situación como más le conviene. Es cierto que hay una fecha límite a final de mes, pero lo llevo diciendo hace dos meses. Mi principal objetivo es KTM, hay muchas opciones, tanto la de subir como la de quedarme en Moto2. La de quedarme es la que menos me gusta, pero la estoy barajando también. KTM es el que me tiró para arriba y ese camino es el mejor para mi carrera", explicó.

"La decisión depende de ambas partes, si yo quiero subir pero no hay sitio, no hay sitio y punto. No se pueden hacer milagros. Igual que si ellos me quisieran subir pero yo no me viera preparado, no podría, punto. Estamos en las mismas. Creo que son decisiones que hay que tomar conjuntas, evitando errores. Tienen mucha gente detrás para tomar este tipo de decisiones y seguro que lo harán bien".

Un salto a MotoGP que, en caso de producirse, significaría entrar en una categoría completamente diferente, con un nuevo formato y carreras sprint, un nivel competitivo que está costando muchas lesiones este año.

"La gente sale a fondo, como es normal. Pocas vueltas, pocos puntos y opciones de decirse todo al final, hay más emoción y más toques. Lo que no me gusta de las carreras sprint es que a veces se ponen penalizaciones un poco absurdas, todo el mundo va a tope, hay toques pero nadie quiere tirar a nadie, son carreras".

"Hasta que no lo pruebe no puedo decir si me gusta o no el nuevo formato, pero la carrera corta hasta la veo larga, yo quitaría vueltas porque en Mugello, como vimos, al final Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi se quedaron solos en los últimos giros", valoró el tiburón de Mazarrón.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images