Acosta: "No entiendo que unos médicos me den el apto y otros no"

El campeón del mundo de Moto3 2021 se partió una pierna el pasado 21 de junio practicando motocross y fue intervenido de una fractura multifragmentada en el fémur izquierdo en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona dos días más tarde, una operación que corrió a cargo del eminente cirujano Ignacio Ginebreda y su equipo.

Tras perderse el Gran Premio de los Países Bajos, Pedro Acosta aprovechó las cinco semanas de parón estival para recuperarse, incluso subiéndose en la parte final de las vacaciones a una moto en circuito. Tras pasar una última revisión con los médicos que le operaron en Barcelona, el murciano recibió el OK de los doctores y el equipo anunció, el miércoles, que iba a reaparecer en Silverstone este fin de semana.

Sin embargo, como ya adelantó Motorsport.com el pasado lunes, había ‘sospechas’ de que la recuperación de Acosta no estaba completada y que existía la posibilidad de que el corredor necesitara alargarla hasta Austria, dentro de dos semanas.

Este viernes, en Silverstone, los médicos del Mundial de MotoGP han declarado a Acosta no apto para correr y lo han enviado para casa.

Antes de dejar el paddock, el corredor atendió el micrófono de DAZN para expresar su contrariedad por la decisión de los doctores de MotoGP.

"Bueno, es lo que hay. No se puede hacer nada. Parece que el hueso (operado) no ha hecho callo del todo", explicó Acosta. "Pero yo fui el miércoles a Barcelona y me dijeron que sí. No entiendo por qué allí me dijeron que sí y aquí me han dicho que no. Pero ahora ya no se puede hacer nada", insistió.

Acosta regresará este mismo viernes al Puerto de Mazarrón, para seguir con la rehabilitación de la pierna izquierda.

"Me han dicho de quedarme aquí, pero para ver a los demás los veo desde casa por televisión", dijo contrariado.

La intención de Acosta era seguir con la recuperación de forma activa sobre la moto, al no ser la pierna un elemento que se estrese demasiado a la hora de pilotar una moto. Aunque también, en el fondo, el murciano, noveno del Mundial de Moto2 a 71 puntos de los líderes, quería tratar de seguir sumando para mantenerse en la lucha por el campeonato en el año de su debut en la clase intermedia.

"Bueno, nos podemos enganchar en cualquier momento, sigue habiendo muchos puntos en juego y muchas carreras por delante. Pero bueno, lo importante era recuperar el ritmo. El problema si me subía a la moto no era el fémur, antes de ir a hacerme la revisión a Barcelona ya había entrenado y bien. Se me ve cojear pero al final son los cortes de la operación", aclaró sin dar más explicaciones.

"Me subí en una moto antes de venir y todo fue bien, por eso dije que no iba a ser problema. Pero al final sí lo ha sido",

Ahora el objetivo es recuperarse para poder reaparecer en Austria en dos semanas.

"Lo importante ahora es recuperarnos bien, que el hueso se haga duro por si hay un golpe que no pase nada", zanjó el murciano.