Zidane dará la salida a las 24 Horas de Le Mans 2024

El campeón del mundo con Francia y ganador de tres Champions League con el Real Madrid como entrenador, será el encargado de dar el banderazo de salida de las 24 Horas de Le Mans de la temporada 2024 del WEC después de la decisión del organizador de la prueba, el Automobile Club de l'Ouest. Eso significa que estará marcando el inicio de la cita en la que participarán 62 vehículos a partir de las 16:00h el 15 de junio.

Zinedine Zidane declaró: "Las 24 Horas de Le Mans no tienen comparación, es una carrera emblemática para todos los amantes del automovilismo, para la gente de todo el mundo y una fuente de inmenso orgullo para Francia. Tengo la cabeza llena de imágenes de la carrera, de los pilotos legendarios, de las historias increíbles, ¡aunque sean de escenas de televisión o de películas! Estar allí será algo único para mí, y no hace falta decirlo, me siento muy orgulloso de asumir el papel de dar la salida".

Conoce todo sobre las 24 Horas de Le Mans de 2024: Le Mans Las 24 Horas de Le Mans 2024 ya tienen a todos los pilotos inscritos

El presidente del ACO, Pierre Fillon, sugirió que la carrera no podría haber esperado "un juez de salida más prestigioso" para la 92ª edición: "Le Mans es un evento de renombre mundial que, a lo largo de su historia, ha dado la bienvenida a grandes nombres de muchas áreas diferentes. Zinedine Zidane es un icono, un deportista cuyo talento ha inspirado a generaciones de aficionados".

El galo sucede a la leyenda de la NBA, LeBron James en ese papel honorífico, aunque otros grandes del deporte ya ocuparon ese puesto, como Rafa Nadal, quien estuvo en 2018, año en el que su compatriota, Fernando Alonso, se estrenó, o el triple medallista olímpico, Jean-Claude Killy, quien lo hizo en 2010.

¿Sabías qué…

…uno de los compañeros de Zinedine Zidane en la selección francesa de fútbol que ganó la Copa del Mundo de 1998 compitió en las 24 Horas de Le Mans?

El portero, Fabien Barthez, participó tres veces en la prueba, entre 2014 y 2017. Primero fue en un Ferrari 458 GT2 del equipo Auto Sport Promotion, y después, en dos ocasiones, con un Ligier-Nissan JSP2 LMP2 del conjunto Barthez-Panis Competition.

