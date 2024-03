Vettel tiene planes para la F1 este año: "Queda por ver si sucederá"

Desde su prueba con el Porsche 963 LMDh en el circuito de Aragón, los rumores sobre el regreso de Sebastian Vettel al mundo del motor no han dejado de crecer. El alemán, de 36 años, todavía tiene una opción para correr en las 24 Horas de Le Mans, pero también se le ha relacionado con el asiento de Lewis Hamilton en Mercedes para la temporada 2025.

Vettel ya ha admitido que ha intercambiado mensajes con el jefe del equipo, Toto Wolff, pero no específicamente sobre ese asunto. El regreso al automovilismo y a la Fórmula 1 en concreto es sobre todo una cuestión familiar: "A veces es como si un niño me dijera: 'Papá, no hagas eso. Entonces estarás fuera [de casa] mucho tiempo'", dijo Vettel a RTL. "He disfrutado mucho el último año y medio con los niños y espero que ellos también lo hayan hecho conmigo".

"Tal vez en algún momento piense de otra manera, pero todo va muy bien en este momento", continuó. "Y por supuesto que es algo importante con lo que lidiar. Obviamente, se te mete en la cabeza y piensas en ello. Pero luego se trata de 24 carreras y sé por mi época [en la F1] cómo quiero planificarlo todo y sé lo mucho que está en juego. Se trata entonces de mucho más que esas 24 carreras", añadió.

Sobre sus contactos con Toto Wolff, reveló algo más: "Todavía tengo planes, espero que dentro de la Fórmula 1 y este año", dijo el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, sin dar más detalles.

"Queda por ver si eso sucederá. Esa es también una razón por la que hablé con Toto, entre otros. Por supuesto, también hablamos de la situación en Mercedes, pero no de ocupar yo ese asiento", añadió.

Vettel se retiró de la Fórmula 1 después de la temporada 2022. Desde entonces no ha vuelto al mundo del motor de forma asidua, pero tras haber vivido sin la F1 durante un tiempo, ya puede hablar de los pros y los contras de su decisión.

"Por supuesto que echo de menos ciertas cosas", admite el expiloto de Red Bull y Ferrari. "Pero también hay cosas que no echo de menos. Ya dije entonces que no sabía si llegaría a un punto en el que diría que quiero volver. De momento, todavía no he llegado a ese punto. Pero no puedo descartarlo. Quién sabe lo que nos deparará el futuro", concluyó el alemán.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport

