Vanthoor afirma que Kubica le echó de pista a propósito en Le Mans

El piloto de BMW Dries Vanthoor cree que Robert Kubica, su rival en AF Corse, le echó deliberadamente de la pista cuando intentaba doblarle durante la noche de las 24 Horas de Le Mans, en la carrera del pasado fin de semana.

El belga ha expresado su decepción por lo que cree que fue una falta de respeto por parte del ex piloto de Fórmula 1 después de que tuviera que pasar por el centro médico para someterse a chequeos, debido al considerable impacto de la colisión.

En declaraciones al podcast 'Over the limit', que presenta junto a su hermano y piloto oficial de Porsche Laurens Vanthor, Dries dijo: "Personalmente creo que sí, que lo hizo a propósito, porque la forma en que intentó defenderse fue incorrecta".

"La forma en que no se preocupó por mí después del accidente, o no mostró ningún respeto, o simplemente no me trató como a un ser humano, también me demostró que fue a propósito. No se preocupó, no vino a ver cómo estaba. Tuve una pequeña contusión, tengo una cosita en el pie izquierdo. Fue decepcionante que no hiciera ningún esfuerzo por enviarme un mensaje y saber cómo estaba".

"Si tuviera un accidente con alguien y supiera que está herido, o que tiene que ir al centro médico, sería respetuoso. Sé que estamos compitiendo y que queremos correr duro. Esto fue muy irrespetuoso, y para mí no [hizo algo que] se hace en las carreras. Está completamente mal. Hay que mostrar respeto. Todos queremos estar seguros, es la prioridad número uno de todos los organizadores, de la FIA, del ACO, de SRO. Es la prioridad número uno en las carreras", siguió.

"Incluso si yo estuviera cabreado, o si el accidente hubiera sido un error mío, que seamos claros, no lo fue en absoluto, habría dicho algo. Le habría dicho, 'lo siento, colega, he girado hacia ti'. Pero él se fue hacia la derecha como si no hubiera nadie, y yo iba conduciendo completamente recto".

Vanthoor estaba tratando de mantenerse en la vuelta del líder con su BMW M Hybrid V8 #15 del equipo WRT en la novena hora de carrera, después de haber cambiado los neumáticos de lluvia por los slicks, cuando se encontró con el Ferrari 499P #83 cliente de Kubica, líder en ese momento, en la recta de Mulsanne.

El piloto belga se saltó la segunda chicane con neumáticos fríos y tuvo que tomar la escapatoria antes de reincorporarse a la pista, lo que le situó en plena lucha con Kubica y el Porsche GT3 #92. Sin embargo, cuando el polaco se acercaba a la chicane de derechas de Mulsanne, se fue hacia la derecha y golpeó el BMW de Vanthoor, lanzándolo contra las barreras del lado izquierdo de la pista.

La intensidad del impacto fue tal que el coche rebotó y fue hacia el lado interior de la pista, antes de detenerse con graves daños en la parte delantera. La colisión entre Vanthoor y Kubica acabó prematuramente con la carrera de BMW, ya que el coche #20 ya había sido enviado de vuelta al garaje tras un accidente de Robin Frijns. Los comisarios consideraron a Kubica culpable de causar el accidente y le impusieron una penalización de 30 segundos de Stop and Go, una sanción que fue descrita como demasiado indulgente por el jefe del WRT, Vincent Vosse.

Explicando los momentos previos al accidente, Vanthoor comentó: "Entrando en la segunda chicane, había un Ford justo delante de nosotros. Así que pensé, joder, tengo que pasar a este Ford. Así que frenamos en la curva, justo detrás del Ford. Frené en el mismo punto que él".

"Pero yo estaba como, 'tengo que [meter a] este Ford entre nosotros, no tengo la bandera azul', porque tiene que pasar el Ford primero. Pero iba por el interior con neumáticos fríos en la parte mojada de la pista, y no llegué a la curva. Volví a acelerar [después de la chicane] y él volvió a pasarme".

"Intenté usar el Porsche para frenarle, pero no funcionó porque tenía mucho ritmo, así que actué de esa manera para abrir un espacio y dejar pasar al Porsche, para no hacerlo peligroso. Y desafortunadamente, él decidió hacerlo más peligroso y me sacó de la pista. Eso fue todo en realidad".

Vanthoor reveló que recibió muchos mensajes de odio en las redes sociales tras el accidente, muchos de ellos acusándole de no respetar las banderas azules cuando un Ferrari más rápido le pisaba los talones. Aunque admitió que había recibido instrucciones de hacer todo lo posible por mantenerse en la vuelta del líder, el ganador de la categoría GTE Am en Le Mans en 2017 afirmó que tuvo tiempo suficiente, según el reglamento, antes de dejar pasar a Kubica.

"Ellos [BMW] me dijeron que iba a ser crucial mantener el coche detrás para permanecer en la vuelta de cabeza, porque cuando estás doblado, a menos que haya un Safety Car, entonces es muy difícil recuperar tu vuelta. Cuando pierdes una vuelta, es muy difícil hacer algo". Para todos los que me odian y dicen, 'por qué te excedes con las banderas azules', he visto las repeticiones y he visto que había una bandera azul. Pero estás en una batalla, sinceramente no la vi".

"Y aunque lo hubiera visto, no habría hecho nada porque la regla es que en el Mundial de Resistencia tienes un sector o dos de tiempo para dejar pasar a alguien por banderas azules. Tal vez no respeté la regla, pero la decía que tenía dos sectores para dejar pasar a alguien. No intenté dejarle pasar, pero la gente puede dejar de decir esto, porque es mentira".

Por su parte, Kubica negó haber provocado el incidente a propósito, afirmando que cualquier intento de tocar a otro coche a alta velocidad habría puesto en peligro sus propias opciones de victoria. "En primer lugar, no soy el tipo de persona que daría un volantazo a otro coche a 300 km/h, liderando una carrera y con 18 horas por delante", dijo en una entrevista con 'Motowizja'.

"Al dar un volantazo contra él, sería yo el que se arriesgaría a acabar en el muro. Ese es el primer argumento. El segundo es que si hubiera sido yo [el causante de la colisión], mi coche debería haberse movido mucho antes, no justo después del contacto. Y ese no fue el caso".

Kubica también devolvió el recado a Vanthoor por no respetar las banderas azules o dejarle pasar fácilmente cuando estaba a punto de doblarle, diciendo: "Vengo de un campeonato en el que se respeta a los demás pilotos, especialmente a los líderes, sobre todo cuando te están doblando. Por otro lado, también hay campeonatos, y aparentemente es en los que corre Dries, en los que las banderas azules y las normas y reglamentos les importan un bledo. Tengo la suerte de haber crecido en esos primeros campeonatos".

"Sin embargo, hay pilotos en coches más lentos que quieren demostrar su valía a toda costa. No sé por qué. Sé que Dries recibió instrucciones de mantenerse en la vuelta del líder a toda costa. Bueno, si alguien me dice que salte desde un octavo piso, por ejemplo un ingeniero, no lo haré. Pero aparentemente hay pilotos que lo harían", finalizó.