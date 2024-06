Rossi desata la locura en Le Mans y hay preocupación por la seguridad

Valentino Rossi, leyenda del Mundial de MotoGP, debuta este año en las 24 Horas de Le Mans con el equipo WRT en la categoría LMGT3, a los mandos de un BMW M4 GT3, tras ganar en su primera incursión en el Circuito de la Sarthe el año pasado, en una de las carreras soporte del Road To Le Mans. , a los mandos de un BMW M4 GT3, tras ganar en su primera incursión en el Circuito de la Sarthe el año pasado, en una de las carreras soporte del Road To Le Mans.

La multitud de aficionados que asistieron a la sesión de autógrafos del nueve veces campeón del mundo suscitó preocupación, y el compañero de equipo del 'Doctor', Nunca había visto algo así. Llegó un momento en que era un poco incómodo. Ves actuar a grandes artistas y cantantes, y ves cómo es cuando el público empieza a empujar. Y nunca habría pensado que lo vería delante de mis narices". , y el compañero de equipo del 'Doctor', Ahmad Al Harthy , declaró a Motorsport.com : ". Ves actuar a grandes artistas y cantantes, y ves cómo es cuando".

Más de Valentino Rossi en las 24 Horas de Le Mans: Le Mans Rossi, preparado para Le Mans: "Espero que seamos fuertes"

Tras esto, el director del equipo WRT, Vincent Vosse, hizo un llamamiento al promotor de la carrera, el Automobile Club de l'Ouest, para que garantice la seguridad de los aficionados y participantes en el popular desfile de pilotos del viernes, que tiene lugar en la ciudad.

En un comunicado, Vosse dijo: "La atención que suscita Valentino es obviamente una locura, y así lo hemos visto durante los tres últimos años. En esos tres años, no ha disminuido esa atención. Para el equipo, en coordinación con la categoría, significa que hay algunas obligaciones en términos de organización antes de cada evento, y antes de cada actividad in situ. Nuestro enfoque, desde el momento en que todo está planeado y organizado de antemano, es que la atención extra, la 'locura', no impacte en la forma en que opera el equipo".

Valentino Rossi, Maxime Martin y Ahmad Al Harthy

"Valentino siempre dedica tiempo extra a sus fans. Incluso cuando no hay una sesión de autógrafos programada, se toma tiempo con sus aficionados, y lo ha hecho todos los días en los circuitos durante los últimos tres años. Cada aparición transcurre sin contratiempos gracias a la planificación y la organización", siguió.

"Como equipo, tenemos dos prioridades: la seguridad y tratar de complacer al mayor número posible de aficionados. Cuando estas actividades se organizan con precisión, podemos complacer a más gente y hacerlo de forma segura. Esperamos que los organizadores hayan tomado nota de lo ocurrido en la sesión de autógrafos de ayer, y tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los implicados en el desfile de pilotos del viernes".

El ACO, por su parte, lanzó otro comunicado sobre este asunto: "La seguridad de los pilotos dentro y fuera de la pista es una prioridad para el ACO. Los organizadores posicionaron a varios agentes de seguridad en el pitlane y no se informó de ningún riesgo potencial antes y durante la sesión de autógrafos".

"Nuestra disciplina está creciendo en popularidad, y el fervor generado por las 24 Horas de Le Mans y sus pilotos famosos es grande. Tenemos en cuenta las observaciones y tomaremos medidas para garantizar que los pilotos se sientan más cómodos durante la sesión del próximo año", explicó la empresa francesa.

Valentino Rossi

Valentino Rossi ha atraído un gran interés desde que se pasó a las carreras de coches en 2022, tras dejar , tras dejar MotoGP , inicialmente en los Audi del equipo WRT, antes de unirse a la lista de pilotos oficiales de BMW en diciembre de ese año.

Mundial de Resistencia por primera vez esta temporada, compaginándolo con campañas en el GT World Challenge Europe, consiguiendo su victoria más reciente en la ronda del campeonato Sprint en Compite en elpor primera vez esta temporada, compaginándolo con campañas en el, consiguiendo su victoria más reciente en la ronda del campeonato Sprint en Misano , el mes pasado, junto a su compañero Maxime Martin

Rossi y Martin comparten equipo con Al Harthy en el WEC, con un segundo puesto como mejor resultado hasta la fecha, en Imola. En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, el #46 dijo que se sentía "cómodo en la pista" después de su incursión inicial el año pasado para aprendérselo, y señaló las curvas Porsche como su punto favorito. En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, el #46 dijo que se sentíadespués de su incursión inicial el año pasado para aprendérselo, y señaló las curvas Porsche como su punto favorito.

Este es un circuito muy largo y me gusta. Me siento cómodo y disfruto cuando conduzco". Reflexionando sobre sus impresiones de La Sarthe, después de haber corrido en la especificación 'Bugatti' del circuito, más corta, en MotoGP, donde logró victorias en el Gran Premio de Francia en 2002, 2005 y 2008, explicó: "Son más de 200 kilómetros por hora de media, y siempre vas plano. En la primera parte, tienes muchas frenadas fuertes para la chicane, eso es bueno. Pero al mismo tiempo, también tenemos una curva muy rápida en la última parte, y también me encantan las pistas más largas.".

Rossi se reafirmó sobre las declaraciones que realizó a principios de año en las que afirmaba que su intención es seguir corriendo un doble programa en el WEC y en el GTWCE en 2025, algo que Martin ha señalado como un factor importante en su mejora.

El belga dijo que "la velocidad ha estado ahí desde el principio", pero observó que Rossi "realmente ha mejorado mucho en términos de entender los procedimientos, no cometer errores, tener mucha más confianza en el coche".