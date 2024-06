Toyota, con el plan y motivos de sobra para ir a por todas en Le Mans

Le Mans.- Toyota ganó todas las carreras del WEC 2023 menos una, la de Le Mans, lo que dejó al equipo japonés con sed de venganza para la edición que se celebra este sábado.

Motorsport.com pudo charlar con los pilotos y, pese a que no consiguieron estar entre los más rápidos en clasificación (el #8 saldrá 11 y el #7 último por haber provocado bandera roja), Brendon Hartley sorprendió asegurando que de hecho eso pudo ser positivo.

"Creo que esta semana en particular quizás no llegar a la HyperPole fue incluso una bendición porque sí, ue duro ver ayer la Hyperpole y no estar ahí, me decepcionó cómo se desarrolló, pero nos centramos en el coche para la carrera y ni siquiera pensamos en hacer esa sesión de HyperPole", dijo el neozelandés. "Y me siento lo suficientemente confiado para la sesión de la noche, siento que hemos trabajado bien en el coche para la carrera y que llegamos, al menos en nuestro coche #8, habiéndolo puesto a punto y maximizando lo que tenemos, que es lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos días".

"Así que tal vez no llegar a la Hyperpole sea de alguna manera una bendición, tal vez no para Seb (Buemi) en la primera hora, porque tendrá que salir en medio de la selva, nos va a estar maldiciendo un poco, pero esperemos que juegue a nuestro favor de alguna manera".

Toyota ha liderado tres de cuatro sesiones de entrenamientos libres disputadas antes de la carrera, y Sebastien Buemi cree que es un punto a tener en cuenta para, al menos, considerar al #8 como uno de los candidatos: "En nuestro coche, fuimos los más rápidos en la FP1, los más rápidos en la FP2, en FP3 creo que estuvimos entre los cinco primeros, no sé en qué posición, y los más rápidos de nuevo en la FP4. Así que creo que nos hemos sentido confiados. Si miras la media de tiempos por vuelta de todos los coches, estamos ahí. No digo que estemos delante y que vayamos a dominar la carrera, pero creo que hay seis fabricantes y que todos van a tener una oportunidad de ganar la carrera, lo cual es increíble".

"Y sin duda nosotros somos uno de los que cree que podemos ganar. No va a ser fácil porque hay muchos, muchos coches en la parrilla que tienen la oportunidad de ganar. Y es difícil decir quién tiene ventaja. Y creo que también cambiará durante la carrera. Hemos visto en la noche del jueves, de alguna manera nosotros nos hemos sentimos bastante bien, pero no sabemos qué neumáticos tenía todo el mundo. También lo vimos el año pasado, con la temperatura subiendo, bajando, cambiando los compuestos. Un coche puede ser muy rápido en una fase de la carrera, otro podría ser más rápido con la lluvia. No sabemos cómo se va a desarrollar".

Ese aspecto de no saber quién va a ganar lo celebró José María 'Pechito' López, que dijo: "Todo está muy igualado, lo cual es bueno. Algunos coches son mejores en algunas áreas, algunos otros en otra área. Y creo que tal y como se presenta la carrera y todo, creo que va a ser increíble. Antes, llegabaas aquí y sabías cómo estabas tú y el resto, quién tenía la ventaja. Y sabías que, si no pasaba nada, sería difícil vencer. Incluso el año pasado, nosotros teníamos esa sensación, tuvimos la sensación de que teníamos que hacer la carrera perfecta, sin errores, para intentar batir a Ferrari, ellos tenían la ventaja. Pero ahora no puedo decir eso".

Cuando Motorsport.com le preguntó si, tras cuatro victorias, lograr la quinta en este 2024 con tanto Hypercar (23 coches) sería especial, Buemi admitió: "Personalmente no creo que hubiera tanta diferencia con las demás, porque obviamente ganar por primera vez es siempre especial. Y habíamos venido aquí muchas veces pero nunca habíamos logrado ganar hasta 2018. Hacerlo este año, creo que a ojos de todos lo haría especial por el nivel de competencia al que nos enfrentamos. Pero no creo que pensemos demasiado sobre eso, solo intentamos hacer nuestra carrera".

"Pensamos 'ok, hay 23 coches ahí fuera. Hay que centrarnos en centramos en nosotros mismos, asegurándonos de no cometer errores". Al contrario que Hartley, Buemi sí admitió que esperaban estar en la Hyperpole: "Estamos un poco frustrados por no haber llegado a la Hyperpole cuando vemos que hemos liderado los libres 1, 2 y 4, pero al fin y al cabo eso es una buena señal porque significa que tenemos un buen coche. Ahora el clima será diferente en la carrera en comparación con lo que hemos experimentado durante los últimos seis o siete días. El jueves noche llovió un poco, pero seguramente lloverá mucho más en la carrera".

Y entonces, ¿qué condiciones espera o quiere Toyota para la carrera de 24 horas? "El problema de esto es que a veces puedes tener un poco de mala suerte", apunta Buemi. "Puedes tener un poco de mala suerte con esas zonas lentas, con el hecho de cambiar neumáticos. Normalmente diría que hemos demostrado que somos bastante buenos en estrategia, como demostró el coche #7 en Imola, entrando en boxes en el momento adecuado, pero siento que se convierte un poco más en una lotería. Normalmente hemos tenido una fiabilidad buena en los últimos años, así que espero que eso también sea un punto fuerte para nosotros".

Por último, Buemi recordó algún episodio de mala fortuna para Toyota en la edición 2023, pero eso ya no cuenta en este 2024, donde el equipo aspira a todo... quizás manteniendo perfil bajo.