Toyota, ante las 24 Horas de Le Mans más especiales... y difíciles

Toyota lleva cinco victorias consecutivas en Le Mans, todas desde el año 2018, y aunque prefieran quitarse el cartel de favoritos, todos los dedos los señalan en los pronósticos para este fin de semana. Y aunque pueda parecer sencillo reeditar el triunfo, hay motivos para explicar por qué están ante un reto realmente mayúsculo.

Para empezar, después de que en 2022 apenas tuvieran rivales en la categoría máxima, este año se enfrentarán a los hipercars de Ferrari y Peugeot, a los LMDh (hipercars del IMSA) de Cadillac y Porsche y a los hipercoches privados de Glickenhaus y Vanwell, que dejan una parrilla de 14 rivales para Toyota, 16 hipercoches totales.

Sin embargo, no es ese el mayor quebradero de cabeza para Toyota, que ya le ha ganado el duelo a Ferrari en Sebring, en Portimao y en Spa, las tres citas del WEC 2023. Antes del primer test para Le Mans, los organizadores llevaron a cabo un cambio del Balance of Performance (BoP), que hizo que los Toyota GR010 Hybrid pesen 37 kilos más, lo que pilotos y directivos ya han lamentado tras los primeros entrenamientos. Tanto el ACO como la FIA dijeron que es una "correción", no un equilibrio de rendimiento, que es en lo que consiste el BoP.

Eso dejó una tremenda igualdad en la jornada de test entre Toyota, Ferrari y Porsche, y desde Toyota no están conformes con el "ajuste" que el ACO y la FIA ha llevado a cabo: "Nos dijeron que no era Balance of Perfomance, sino un ajuste, y no podemos comentar sobre el BoP, pero si esto no es BoP, no hay nada que nos permita hablar", dijo el piloto y principal representante de Toyota, Kamui Kobayashi, a Motorsport.com.

"Estamos muy sorprendidos, muy decepcionados. Intentan cambiar el reglamento porque quieren acercarnos, lo entiendo, pero, ¿cómo consiguen ser tan precisos con tanto peso? Sobre todo, han cambiado la regla sobre las mantas térmicas para esta carrera. Antes estaban prohibidas. Nunca las hemos utilizado, no tenemos datos. Con todos los ajustes para estar más cerca, no creo que sea lo correcto".

Pero además, hay otro cambio en el reglamento que en Toyota consideran que va contra el espíritu de Le Mans. Ahora, cuando se requiera la aparición del Safety Car, ya no habrá tres coches de seguridad en los distintos puntos del larguísimo circuito de La Sarthe, sino que un solo coche agrupará a todo el pelotón detrás. En ese proceso, se permitirá a quienes vayan detrás del líder de la carrera adelantar al Safety Car y desdoblarse, y además se reorganizará a los coches por categoría, por lo que no podrá haber un LMP2 o GTE Am entre dos hipercoches detrás del Safety Car.

El director técnico de Toyota, Pascal Vasselon, dijo que el cambio del BoP es "grave", porque "no hay muchos deportes en los que se permitan cambiar las reglas a mitad del partido".

Pero Vasselon defiende que no solo habla en los intereseses de Toyota, sino de la competición y el deporte. "Nuestras posiciones en estos dos temas se refieren a lo que esperamos de la disciplina, y a lo que consideramos que es una imagen positiva para el campeonato. Lo que he dicho del Safety Car, está claro que está pensado para evitar un supuesto dominio de Toyota, que por cierto no va a haber dominio, pero al final ese no es el problema, porque podríamos ser nosotros los que nos beneficiemos de ello".

"Sin embargo, incluso si nos beneficiamos, no es lo que queremos. Nuestra posición sobre el Safety Car se refiere realmente al espíritu de Le Mans, y no a los intereses a corto plazo de Toyota".

Con eso, cambios de reglas y una feroz competencia, Toyota saldrá a Le Mans buscando la más difícil de este lustro.