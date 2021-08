Glickenhaus sorprende y acaba delante de Toyota el test de Le Mans

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla 1 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 2 / 40 Foto de: Paul Foster

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 3 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#17 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson LMP2 of Dwight Merriman, Kyle Tilley, Ryan Dalziel 4 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson LMP2 of Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 5 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 6 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar of Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla 7 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#79 Weathertech Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro of Cooper MacNeil, Earl Bamber, Laurens Vanthoor 8 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#84 Association Srt41 Oreca 07 - Gibson Innovative Car of Takuma Aoki, Nigel Bailly, Matthieu Lahaye 9 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble 10 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#32 United Autosports Oreca 07 - Gibson LMP2 of Nicolas Jamin, Jonathan Aberdein, Manuel Maldonado 11 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Claudio Schiavoni, Paolo Ruberti, Raffaele Giammaria 12 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera 13 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#55 Spirit Of Race Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin 14 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#55 Spirit Of Race Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin 15 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#55 Spirit Of Race Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin 16 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#99 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Harry Tincknell, Florian Latorre, Vutthikorn Inthraphuvasak 17 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#99 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Harry Tincknell, Florian Latorre, Vutthikorn Inthraphuvasak 18 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#95 TF Sport Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am of John Hartshorne, Oliver Hancock, Ross Gun 19 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 20 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Calum Illot 21 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am of Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Andrew Watson 22 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Christian Ried, Jaxon Evans, Matt Campbell 23 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#30 Duqueine Team Oreca 07 - Gibson LMP2 of René Binder, Guillermo Rojas, Tristan Gommendy 24 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#84 Association Srt41 Oreca 07 - Gibson Innovative Car of Takuma Aoki, Nigel Bailly, Matthieu Lahaye 25 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#71 Inception Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am of Brendan Iribe, Ollie Millroy, Ben Barnicoat 26 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

Will Stevens, Panis Racing 27 / 40 Foto de: Marc Fleury

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 of Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser 28 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

#18 Absolute Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Andrew Haryanto, Alessio Picariello, Marco Seefried 29 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt

Julien Canal, Panis Racing 30 / 40 Foto de: Marc Fleury

Julien Canal, #65 Panis Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 31 / 40 Foto de: Marc Fleury

Earl Bamber, Weathertech Racing 32 / 40 Foto de: Marc Fleury

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 33 / 40 Foto de: Marc Fleury

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla 34 / 40 Foto de: Marc Fleury

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla 35 / 40 Foto de: Marc Fleury

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Tommy Milner, Nicholas Tandy, Alexander Sims 36 / 40 Foto de: Marc Fleury

#49 High Class Racing Oreca 07 - Gibson LMP2, Kevin Magnussen 37 / 40 Foto de: Marc Fleury

Sophia Florsch, Richard Mille Racing 38 / 40 Foto de: Marc Fleury

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, Matthieu Vaxiviere 39 / 40 Foto de: Marc Fleury