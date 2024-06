'Pechito' López, y el karma de presenciar el terrible accidente de Conway

Le Mans.- Si es cierto que la vida cambia en un suspiro, ese suspiro lo vivió en directo José María López, que estaba entrenando en bici con Mike Conway cuando el piloto de Toyota sufrió un fortísimo accidente en el que se rompió dos costillas y la clavícula, y el argentino fue elegido para sustituirle.

'Pechito' López iba a competir en Le Mans en la categoría LMGT3, y cuando Motorsport.com le preguntó cómo cambia el foco de pasar de estar en la zona media de esa parrilla a luchar por ganar en Hypercar, declaró. "Sí, el coche es distinto, pero si lo piensas, he estado fuera sólo, cuántas, tres carreras, cuatro carreras, así que me sentí como si nunca me hubiera ido", dijo, recordando que era piloto de ese mismo Toyota #7 hasta el año pasado. "Todavía tengo interiorizados todos los procedimientos del coche, la sensación del coche, todo. Así que fue sólo subirme y jugar con él, sí, jugar. Así que por esa parte, creo que fue bueno. Pero luego te adaptas, por supuesto, los coches son diferentes".

Además, hay otra característica que marca la diferencia: "En GT3 compartes el coche con un piloto bronce también, un amateur. Por supuesto, aquí tienes a los mejores pilotos y el trabajo es diferente también por eso. Tenemos la posibilidad de luchar por la victoria general, y por supuesto eso también es algo a lo que adaptarse".

El destino quiso que 'Pechito' estuviera precisamente junto a Mike Conway en el momento del accidente, y explicando cómo fue, reveló: "Tengo una mezcla de emociones: estoy disfrutando de estar aquí porque sé que será mi última carrera de Hypercar en Le Mans, así que realmente lo tomo tratando de disfrutar. Pero para mí Conway más que un amigo es como un hermano. Compartimos muchas cosas fuera de la pista también, durante muchos años. Trabajamos juntos y entrenamos mucho montando en bici, de hecho dicen que soy un ciclista profesional y soy piloto como hobby. Y sí, siempre cogemos la bici porque también es bueno para la mente. Estábamos cerca de casa porque hicimos la mitad del viaje en coche. Y fuimos por la zona sólo para dar como una vuelta por la mañana".

"El aire empezó a embestir en la subida, y estábamos bajando. Y nada más pasar las dos primeras curvas, yo iba delante de él, y se cayó detrás de mí, había una moto detrás, y un coche, que se fue recto. Diría que nunca he experimentado algo así".

"Sólo para que conste, también venía detrás de nosotros una carrera de bicis profesional. No lo sabíamos. Se llama la Critérium du Dauphiné, que es realmente famosa. Creo que fue un accidente enorme. Y mientras estábamos en el hospital con Mike, vinieron un montón de ciclistas. Así que fue una de esas cosas que quiere el destino, o lo que sea. Pero fue una desgracia para él".

Quizás el karma recompensó a López, que ayudó a su gran amigo y luego recibió el premio de ser su sustituto: "Afortunadamente, yo estaba con él, así que pude ayudarle durante el día hasta que el día después de la mañana tomó un avión para operarse. Fue cuando me dijeron que el equipo quería que yo estuviera en el coche, cosa que no me esperaba porque tenían a Ritomo Miyata como reserva. Pero fue una buena sorpresa. Y creo que si había alguien a quien le gustaría estar en el coche sería a mí".

Precisamente sustituir a su amigo supone una motivación extra para López, que remató: "Conway ha estado hablando conmigo estos días y se está recuperando y espero que vuelva muy pronto. Así que ahora sólo tengo que intentar hacer el trabajo para que esté orgulloso de mí".