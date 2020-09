'Pechito' López: "El Toyota #8 no nota la ausencia de Alonso, al contrario"

El piloto argentino ya se encuentra en el circuito de La Sarthe para la que será su quinta participación en las 24 Horas de Le Mans después que un pinchazo al final de la carrera le dejara a las puertas de la victoria en 2019.

Este miércoles "Pechito" habló con Motorsport.com sobre los desafíos que se presentan para este fin de semana, al disputarse la carrera en septiembre y no en junio, sobre qué se puede esperar del Toyota #8 sin Fernando Alonso, las opciones de los LMP1 privados y qué significaría para su carrera ganar en Le Mans.

Aquí seleccionamos algunas de las preguntas y respuestas más interesantes de la entrevista.

No te pierdas nada de Le Mans 2020: Horarios y cómo ver las 24h de Le Mans 2020

- ¿Tener una mayor diferencia al frente del campeonato le permite centrarse más en solo ganar Le Mans?

No cambia mucho, no cambia nada porque en definitiva un poco aquí está la gloria. Si ganas la carrera también tienes un poco más el campeonato en el bolsillo. Sí, obviamente da la tranquilidad de saber que si por esas casualidades no se dan las cosas aquí, todavía tendríamos una posibilidad más de lograr el campeonato. Pero como señalas, lo que uno quiere ganar es Le Mans, básicamente. No pensás mucho en el campeonato. El campeonato sería un plus pero el objetivo máximo y la gloria es ganar Le Mans.

- ¿Cómo afectará la carrera que haya más horas de oscuridad en septiembre a diferencia de la fecha habitual de junio?

Creo que va a ser el Le Mans más difícil de los últimos años considerando que la noche va a ser el doble que una edición normal, estamos hablando de casi 11, 12 horas de noche, que es un poco donde se empieza a definir la carrera. Entonces al ser tan larga va a ser importante, una edición dura. Creo que el coche 8 también ha trabajado mucho y se los ve muy enchufados así que van a estar ahí seguramente con nosotros, así que sí, lo veo un Le Mans muy difícil, con muchos desafíos y que va a ser muy cambiante. La temperatura sigue siendo alta, el tema es que a la noche va a bajar más la temperatura todavía, va a ser larga y en definitiva es lo más difícil.

- Usted se conoce muy bien con Kamui Kobayashi y Mike Conway, pero en el otro lado del box está Brendon Hartley en lugar de Fernando Alonso. ¿Puede ser una ventaja para ustedes contra el coche 8 llevar ya varios años corriendo juntos?

No, para nada porque el coche #8 ya está muy asentado. Quizás esa diferencia a lo mejor podría haber sido al inicio del campeonato, pero Brendon probó mucho, llegó bien e incluso está teniendo rendimientos muy, muy buenos en el coche. No se nota la ausencia de Fernando en el #8, al contrario, están muy fuertes, así que no veo ningún tipo de beneficio por nuestra parte por el hecho de llevar más tiempo juntos.

- No habrá hándicap por rendimiento, pero sí otras medidas contra Toyota y a favor de los privados LMP1 para equipararlos. ¿Qué se puede esperar de ellos?

Creo que en rendimiento puro ellos van a ser más rápidos, porque ya el año pasado tuvieron muy buenos parciales y este año llegan con un coche mucho mejor en términos de preparación y de rendimiento. Nosotros tenemos siete kilos más, que en una vuelta en Le Mans equivale aproximadamente a medio segundo por vuelta. Creo que ellos van a rendir bien. Quizás nuestra carrera va a ser más tratar de lograr una carrera perfecta, sin errores en paradas de boxes, con un ritmo de carrera más importante, sin caer mucho durante la noche, aprovechar por ahí las condiciones de pista mojada, que nuestro coche ahí sí puede marcar la diferencia por el hecho de tener tracción delantera también. pPro me parece que en puro rendimiento ellos van a estar muy bien este año.

- ¿Qué significaría para ti vengar el resultado del año pasado, especialmente por cómo se dio el final de la carrera?

Ganar Le Mans sería poner la guinda a una larga carrera, de 30 años prácticamente. Es lo que siempre busqué. Creo que sería aún más grande que haber ganado tres campeonatos del mundo en el WTCC. Ganar la general de Le Mans con un coche como el que estoy pilotando sería fantástico. Pero que eso no me quite el sueño, trato de estar concentrado. Sé lo difícil que será y sé el desafío de esta carrera, sé que tengo todavía oportunidades, que estoy bien, tengo por lo menos un equipo que me permite lograrlo porque tengo grandes compañeros para este tipo de carreras. Es muy difícil lograr un grupo tan competitivo como el que tenemos, así que hay que aprovechar este momento y tratar de lograrlo.

-Su continuidad en Toyota está prácticamente cerrada para 2021. ¿Genera tranquilidad eso para Le Mans?

Genera tranquilidad sobre todo por la confianza que deposita el equipo en uno mismo. Esto yo ya lo venía sabiendo hace rato. Obviamente hay tiempos para decirlo, todavía no está oficializado por el equipo, pero está todo muy avanzado y ya es casi un hecho. Me pone contento porque yo lo que más quiero es seguir, sobre todo quería seguir en lo que estoy involucrado hace tiempo que es el desarrollo y correr con el Hypercar, la nueva categoría que es muy linda y a un nivel muy alto como el que estoy hoy. Es mi idea tratar de seguir a este nivel lo más que pueda. Por supuesto hoy por hoy uno, con 37 años, quiere seguir estando a este nivel y me siento muy bien, así que estoy contento de tener ya prácticamente cuatro años con Toyota y espero obviamente que sean muchos años más.