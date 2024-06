Palou explica cómo la velocidad punta podría perjudicarle en las 24H de Horas de Le Mans

El piloto español hizo ese comentario después de que dos de los tres Cadillac V.Series.R LMDh de fábrica pasaran a la lucha por la Hyperpole, pero fueran los más lentos en las rectas en la primera clasificación de las 24 Horas de Le Mans de la temporada 2024. Su compañero, Alex Lynn, registró una velocidad punta de solo 332.9 km/h en la Q1, frente a los 341,3 km/h de Paul-Loup Chatin y Nicolas Lapierre en sus respectivos Alpine A424 LMDh.

"Creo que en carrera no tenemos el mejor BoP [Balance of Performance], en el sentido de que somos rápidos, pero somos muy lentos en las rectas y muy veloces en las curvas", dijo Alex Palou. "Así que, si tienes tráfico y tu capacidad en las rectas es así, aunque esperemos que puedan modificarlo, no lo creo, pero será una carrera dura para nosotros".

"En la clasificación normalmente no tienes tráfico y puedes ir al 100%, puede que el BoP para la clasificación sea perfecto, pero creo que, para la carrera, para nosotros, es complicado", continuó. "Somos muy rápidos en las curvas Porsche, pero no puedes adelantar, y si hay tráfico tienes que levantar el pie, así que perdemos mucho tiempo, y también en las rectas, así que cuando debemos hacer el ritmo de carrera, creo que ahora nos falta bastante".

Cuando Motorsport.com le preguntó de si había margen para mejorar el rendimiento del coche en las rectas mediante cambios en la puesta a punto, el barcelonés respondió: "La verdad es que no. No podemos hacer mucho para mejorar la velocidad en recta, solo podemos quitar carga aerodinámica, pero hay un mínimo, y solo haríamos que nuestras curvas fueran terribles".

"Así que no, no hay mucho que podamos hacer en la puesta a punto. Necesitamos más potencia en el motor, y quizá más peso para intentar equilibrarlo, y ser un poco más rápidos en las rectas y más lentos en las curvas, veremos si cambia", comentó Alex Palou.

La potencia máxima permitida del V.Series.R se redujo en 7 kW hasta los 509 kW para esta edición en la prueba francesa, aunque es el chasis más ligero de la categoría, con 1.036 kilogramos. Aunque a los fabricantes no se les permite hablar específicamente del BoP, sigue siendo un tema popular entre los equipos y pilotos del paddock.

A partir de esta semana, los organizadores, tanto la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, introdujeron un nuevo elemento de "aumento de potencia" en el WEC para que sea más fácil igualar la velocidad máxima y la aceleración de cada vehículo de la categoría de los Hypercar.

En virtud de este BoP, los valores de potencia de cada coche se pueden ajustar a partir de una determinada velocidad, que se fijó en 250 km/h para el 2024.

Los dos Cadillac oficiales del Chip Ganassi Racing pasaron a la lucha por la Hyperpole en la segunda y la quinta posición, mientras que el otro del Action Express, se clasificó en la parte baja de la parrilla. El crono de 3:24.642 de Sébastien Bourdais le colocó a menos de dos décimas del BMW de Dries Vanthoor, que consiguió el registro más veloz, mientras que Alex Lynn se quedó a otras tres décimas del otro vehículo estadounidense.

El británico admitió que el Cadillac LMDh está más orientado hacia la alta carga aerodinámica, pero cree que eso mejoró significativamente en las curvas. En declaraciones a Motorsport.com, dijo: "Las tandas largas son buenas, tenemos una gran carga aerodinámica como coche, como paquete".

"Si nos fijamos en nuestro rendimiento en las curvas Porsche, por ejemplo, somos muy buenos, así que creo que ese es el punto fuerte de las curvas", señaló. "Hay velocidad en las curvas, hay carga aerodinámica, y hay manejabilidad, lo que da mucha confianza a los pilotos para estar al límite en una carrera de 24 horas, así que, sinceramente, cruzo los dedos para que nuestro ritmo en tandas largas sea bueno".

