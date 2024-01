Palou abre la puerta a las 24H de Le Mans: "Difícil, pero no imposible"

La carrera de las 24 Horas de Daytona es una de las más importantes de todo el mundo dentro del automovilismo, y solo unos pocos elegidos pueden disputarla, y mucho menos, ganarla. Uno que lo intentará en la edición de 2024 es Alex Palou, que después de coronarse como dos veces campeón de la IndyCar, probará suerte en la resistencia, y quién sabe si lo hará próximamente en otra de las citas legendarias.

No te pierdas las 24 Horas de Daytona en 2024: IMSA 24 Horas de Daytona 2024: horarios, cómo ver en TV, parrilla y más

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre sus opciones de estar en las 24 Horas de Le Mans, el español dijo: "De momento, solo esta, pero, obviamente, sé que sin hacer esta, Le Mans es imposible porque no conoces el coche ni el estilo de [las carreras de la] resistencia. Sé que el calendario de IndyCar está muy apretado, y [las 24 Horas de Le Mans] están entre dos carreras, justo después de Detroit, así que es difícil, pero no imposible, por lo que miraremos hacer un buen papel en Daytona y demostrar que podemos ir rápidos en resistencia, por si nos dan la oportunidad en el futuro".

No es ningún secreto que un buen amigo suyo, Max Verstappen, tiene en mente ir la mítica prueba francesa, además de que el neerlandés tentó a uno de los compatriotas del vigente campeón de la IndyCar, Fernando Alonso. Y aunque no haya nada confirmado y todo sean rumores, un conjunto formado por estos tres pilotos sería un aliciente más para las 24 Horas de Le Mans.

¿Max Verstappen y Fernando Alonso en el mismo equipo en las 24 Horas de Le Mans?: Fórmula 1 Verstappen negocia con Alonso formar un 'dream team' para ir a Le Mans

Sin embargo, para eso quedará tiempo, y Alex Palou necesitaría coger mucha más experiencia en la resistencia, por lo que las 24 Horas de Daytona es la oportunidad ideal, aunque estuvo a punto de no ser así: "Ha sido una oportunidad a última hora, hace solo tres semanas que sabíamos que podíamos correr en Daytona, y es una de las carreras que forma parte de las más grandes en la resistencia en el mundo del automovilismo".

"Además, es la primera del año para todas las categorías, por lo que todo lo que puedas aprender ahora, puedes coger el feeling de ir al límite con el coche, y nos ayudará en la temporada", continuó el barcelonés, quien explicó con algo más de detalle lo que era competir en un trazado tan diferente al que está habituado.

"[Me encuentro] Muy bien, es divertido en este tipo de circuitos y de carreras, donde hay tanto tráfico, y donde hay curvas lentas y rápidas, pero tienes mucha recta, que ayuda mucho cuando tienes que pasar a una cadena de diez GT cuando ellos mismos están en una carrera al final", expresó. "Es muy divertido, es un circuito que no es muy complicado, porque no tiene muchas curvas, siete contando el Bus Stop, así que espero que los aficionados puedas disfrutar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!