Ogier, encantando con sus 24H de Le Mans, solo piensa en volver

Sébastien Ogier logró terminar las 24 Horas de Le Mans en su primera aparición en el famoso evento de resistencia, con una novena posición en la categoría LMP2, 13º en la general.

Cruzar la bandera a cuadros fue el premio al gran esfuerzo realizado por el francés, que reconoció haberlo dado todo hasta el final: "Estoy un poco cansado, porque pensé que podía dormir más", dijo. "Pude dormir dos veces durante una hora. Es 'sueño ligero', pero sinceramente no necesitaba más, porque realmente estaba al 100% y con la adrenalina no me sentía cansado".

El ocho veces campeón del mundo del WRC hizo honor a su nivel realizando tandas muy limpias en una experiencia que comenzó solo siete días antes de la carrera: "Sinceramente, descubrí [el evento] directamente por la puerta grande, es decir, como piloto, porque nunca había estado aquí antes, aunque ya había oído hablar de él, por supuesto"

El piloto francés también reconoció que después de su primera participación, ya se sentía inoculado por el virus de las 24 Horas de Le Mans: "Me picaron, ahora solo quiero volver".

Solo un stop-and-go por una peligrosa entrada en boxes en su primer stint empañaron la excelente actuación del francés, de la que saca un gran recuerdo: "En esta primera [participación] aprendí mucho y descubrí muchas cosas. También estoy feliz de haber pasado por muchos escollos".

"Al final solo me queda el desafortunado error en el inicio de la carrera en la entrada de boxes, y sin eso la misión hubiera sido completada al 100%. No fue un gran error, pero nos costó un minuto y medio, pero cuando ves todo lo sucede… Conseguir un top 10 de 27 coches en probablemente la categoría más difícil [LMP2], es claramente un resultado honorable y merecido por el esfuerzo de absolutamente todos".

¿Seguirá compitiendo Sébastien Ogier en el WEC?

Pese a su buen resultado en sus primeras 24H de Le Mans, Ogier afirmó que no quiere competir en otras carreras del WEC esta temporada: "Aunque se anunciara de otra manera, nosotros siempre tuvimos claro que solo haríamos Le Mans y las dos carreras anteriores para prepararlo".

"No quiero disputar el campeonato en su totalidad. Tenía más ganas de hacer otros rallies este año, por lo que el hecho de añadir cinco o seis carreras más del WEC no encajaba con mi intención de reducir mi calendario. Así que, todavía hay posibilidades de que lo haga, aún lo hemos discutido, pero a priori no está planeado", concluyó.