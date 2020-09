La odisea de Molina en Le Mans: "Pensamos en acabar marcha atrás"

El drama de las 24h de Le Mans ocurrió mientras los focos y las cámaras enfocaban el desfile de los ganadores por el pitlane del circuito de La Sarthe pasadas las 14.30 del pasado domingo, después de la intensa 88ª edición de la mítica prueba francesa.

Cuando los tres primeros de las categorías LMP1, LMP2 y GTE Pro ya habían cruzado la meta, el cuarto clasificado de esta última no aparecía en la chicane final del trazado francés. Uno a uno, el resto de los seis coches de la categoría que seguían en liza fueron cruzando la bandera a cuadros.

Pero no fue hasta que los pilotos del Toyota #8 celebraban su tercera victoria consecutiva en lo alto del podio cuando se vio de pasada cómo el Ferrari #71 cruzaba por la recta de meta... a lomos de una grúa. Miguel Molina, Sam Bird y Davide Rigon no habían logrado acabar las 24h de Le Mans 2020.

“Estaba asegurado ese cuarto puesto hasta tres curvas del final, que fue cuando el coche se paró porque se rompió el cambio. Fue un poco surrealista porque ya estábamos ahí todos intentando celebrar algo, pero no pudimos ni terminar, una pena porque fue una carrera que creo que fue bastante sólida por nuestra parte. Al final no pudimos acabar de rematarlo", cuenta Molina a Motorsport.com esos últimos instantes de la carrera.

"Lo primero que pensó Davide [Rigon] dentro del coche fue en entrar aunque fuese marcha atrás, que era la única marcha que funcionaba, pero desde el equipo nos dijeron que no podíamos porque el reglamento no lo permite. Incluso [James] Calado [piloto del Ferrari #51, segundo clasificado] vio que se paraba el coche y dijo por la radio que lo empujaba hasta el final, pero eso nos habría descalificado a los dos, porque tienes que entrar por ti mismo".

El varapalo final fue un trago amargo para los tres pilotos del #71, que habían completado un gran trabajo, a pesar de varios infortunios durante la noche y que habían llegado a liderar la prueba en cuatro ocasiones. La primera de ellas, antes de las 16.30, cuando Molina supero al Aston Martin #97. La última, a las 20.45.

Pero la mala fortuna les castigó después de las primeras siete horas de carrera, cuando el segundo Safety Car de las 24h de Le Mans 2020 salió a pista por el fuerte accidente del LMP2 #30 de Duqueine Team, que destrozó las protecciones en la primera chicane de Mulsanne. Ahí, se vieron separados del top 3 al tener que entrar a repostar y verse relegados al segundo coche de seguridad, de los tres que salen a pista en La Sarthe.

"Nos vamos con la sensación de trabajo inacabado. La verdad es que las primeras siete horas fueron muy, muy buenas, liderando la carrera y estando entre los tres primeros de manera sólida. Después tuvimos el primer problema, que perdimos un Safety Car de ventaja porque nos quedamos sin gasolina justo cuando salió y eso nos mató un poco todas las opciones. Y más tarde, de madrugada, tuvimos un problema con un pinchazo y con la suspensión y eso nos acabó de rematar [perdieron cuatro vueltas con el líder por las reparaciones]", resume Molina.

No obstante, el español, que compitió por cuarta vez en Le Mans, completó un notable trabajo, quedándose a una décima de la vuelta rápida de sus compañeros, completando 7h47 de carrera (113 vueltas) y quedándose a tres décimas de su compañero Bird en la media de las 20 mejores vueltas.

“Realmente estoy muy, muy contento de estas 24 horas. Creo que di un paso adelante a nivel de pilotaje en Le Mans. Así se demostró en mis dos primeros relevos, que creo que fueron muy, muy buenos. Me puse líder de la carrera, recuperé un buen tiempo en el primer relevo, en el segundo llevaba neumáticos ya usados y Martin [Aston Martin #97] justo puso nuevos y lo aguanté bastante bien. El único coche que me adelantó en toda la carrera fue el coche ganador. Fue muy positivo. Por la noche también bastante bien, quizás no tanto como esos dos primeros relevos, pero poco a poco creo que estoy mejorando. Estoy muy satisfecho del trabajo que hice este fin de semana", reconoce el catalán.

Liderar las 24h de Le Mans siempre es algo especial y Molina no había podido experimentarlo hasta ahora.

“Pues la verdad es que lo único que pensaba era en no perder el liderato en mi relevo, pero por lógica y como se vio después, el Aston Martin iba mucho más rápido que el resto y me acabó superando por poco. Pero súper contento de liderar Le Mans por primera vez y encima hacerlo por adelantar en pista, luchando de tú a tú, no por situaciones de estrategia. Salí en mi segundo relevo y justo salía Martin de boxes, lo adelanté, me fui… aunque luego me pilló", asegura.

Molina deja claro que era "impensable" ganar a Aston Martin este fin de semana, aunque el Ferrari #51 mantuvo un duelo espectacular con el #97 de la marca británica hasta los últimos compases, claudicando finalmente.

“No, muy difícil, eran muy, muy superiores. Tenían más potencia y se demostró, porque iban con mucha más carga aerodinámica que nosotros y la compensaban en recta con la potencia y en las curvas rápida, en la Porsche, podían pasar mucho más rápido. Hicieron 3:50.3 y lo mejor nuestro fue 3:52.0. Era impensable ganarles", concluyó.

