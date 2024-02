Newgarden piensa en Le Mans tras ganar las 24 Horas de Daytona

Josef Newgarden, ganador de las últimas 500 Millas de Indianápolis, triunfó junto a Dane Cameron, Matt Campbell y Felipe Nasr en las 24 Horas de Daytona del pasado fin de semana, que abrieron la temporada de la IMSA, en tan sólo su segunda carrera con el LMDh de Porsche Penske Motorsport.

Ahora, volverá a su trabajo diario, para centrarse en intentar ganar su tercer título de la IndyCar para el equipo de Roger Penske, pero ha dejado claro que le encantaría correr y ganar las 24 Horas de Le Mans en el futuro.

"Sí, no creo que la victoria en Daytona perjudique", dijo el piloto estadounidense sobre sus esperanzas de cara a la mítica prueba de La Sarthe. "No sé si me he ganado un puesto todavía, pero desde luego que me encantaría correr allí".

"Soy un piloto de carreras. Me gustaría competir en todas partes, igual que los que están a mi lado. Están ansiosos por inscribirse y formar parte de un programa. Este es probablemente uno de los programas más bonitos del mundo del que puedes formar parte. Pero sí, algún día sería increíble para ir a Le Mans, e intentar ganar".

Porsche Penske #7 en las 24 Horas de Daytona 2024

Newgarden se mostró humilde sobre el papel que desempeñó en el coche #7, junto a Cameron y Nasr, pilotos de temporada completa, además de Campbell, que pasa de este coche a una temporada a tiempo completo este año en el Mundial de Resistencia.

"Tengo que ser honesto, es un poco incómodo para mí, porque me siento como si estuviera pasando el rato con este gran grupo de personas que terminaron ganando una carrera", bromeó. "Y yo simplemente estaba allí de muchas maneras".

"Esta victoria pertenece a un gran conjunto de personas dentro del automovilismo. Porsche, Penske Motorsports, son un gran conjunto de personas, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Porsche es una marca icónica, y Penske es un equipo icónico, hay un profundo legado entre los dos, y son muy merecedores de esta victoria", explicó.

"Para mí, es un honor haber estado en Daytona. No destrocé el coche. Así es como me siento. Estoy muy orgulloso de estos chicos. Es una sensación muy incómoda ser un piloto de carreras en esta situación. No estoy acostumbrado. He pilotado coches durante los últimos 12 años, y aquí me siento como si tuviera una familia de la que estoy muy orgulloso. Me sentí así al final de la carrera. Podría llorar pensando en ello, es genial", finalizó Newgarden.