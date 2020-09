Le Mans, Molina: "Podemos estar ahí, tengo buenas sensaciones"

El piloto español de Ferrari y sus compañeros Sam Bird y Davide Rigon saldrán desde la quinta posición de parrilla de los GTE Pro este domingo a las 14.30 para la 88ª edición de las 24 horas de Le Mans.

A pesar de haberse visto superados por los dos Aston Martin, un Porsche, sus compañeros del Ferrari #51 y dos GTE Am en la Hyperpole, Molina deja claro que la salida y las primeras horas de carrera no deciden al ganador, aunque pueden marcar el devenir del fin de semana si no se está atento.

"Lo vemos bastante bien, tenemos un buen coche y buenas sensaciones con él. A nivel personal, el jueves por la noche di un pasito más en conducción y en confianza y eso me da muy buen feeling para la carrera. Creo que podemos estar ahí", dice a Motorsport.com horas antes del inicio de la carrera de las carreras.

"El viernes fue un día muy estresante para todos, fue un día extraño de entrenamientos. Tienes que reaccionar rápido para probar todas las diferentes configuraciones y fue complicado entender todo desde el principio. Pero por la noche analizamos todo y estamos preparados".

"La climatología va a ser importante y habrá que tenerlo muy en cuenta. Esperemos estar en la situación adecuada o lo mejor colocados posible. En la clasificación solo hemos hecho un intento y eso nos ha privado de salir un poco más arriba. Pero la clasificación como la salida es secundario, yo creo. Hay que intentar pasar las primeras horas sin problemas y apretar desde el principio, que es lo planeado".

El italiano Davide Rigon será el encargado de tomar la salida a los mandos del #71, mientras que Molina completará el segundo relevo, ya entrada la tarde en Le Mans.

Las opciones del Ferrari #71, que el año pasado se vio eliminado de la batalla en la vuelta 154 por un problema de motor, siguen intactas. El sueño de Miguel Molina de ganar en La Sarthe, también.

