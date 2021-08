Merhi: "El objetivo es ganar LMP2 Pro-Am; no será fácil"

Roberto Merhi (Benicassim, 1991) disputa este fin de semana sus terceras 24 horas de Le Mans, una prueba donde ofreció un espectáculo sobresaliente en su debut en 2016 con el equipo Manor de LMP2. Aunque aquella vez tuvieron que abandonar tras un accidente de su compañero Matt Rao en la mañana del domingo, sirvió para meter su nombre en algunos buzones de equipos de resistencia.

No obstante, no fue hasta el año pasado cuando el castellonense volvió al circuito de La Sarthe, embarcado en un proyecto muy diferente, aunque en la misma categoría. El objetivo dentro del Ligier JSP217-Gibson #35 del equipo Eurasia Motorsport era que el amateur de 60 años Nobuya Yamanaka acabase la carrera, y Merhi y Nicholas Foster lo hicieron posible.

Antes de su tercera cita con la legendaria carrera francesa, Merhi se embarcó a principios de año en el proyecto de G-Drive, que compite la temporada completa de las European Le Mans Series y que también le permitió disputar las 6h de Spa-Francorchamps del WEC.

El español y sus compañeros Rui Andrade y John Falb saldrán a la carrera del sábado en la 18ª posición de parrilla dentro de los LMP2 con el G-Drive #25, tras el abandono confirmado este viernes del IDEC #17 (que clasificó 16º). Y Merhi se mostró algo desilusionado al valorar su posición de salida.

“El domingo fuimos muy bien porque no hicimos ningún intento de clasificación y el tiempo que hice fue con gomas muy, muy viejas en un relevo de carrera. El tiempo fue muy muy competitivo, de hecho fuimos 1 segundo más rápidos que el otro coche. Pero ya cuando empezamos esta semana, la verdad es que cambiaron muchísimas cosas para ajustar el coche y que no tenga ningún fallo en las 24 horas y la verdad es que no ha ido nada bien", reconoció a Motorsport.com.

"Parece que cada vez corre menos el motor y en la clasificación nos faltaban dos segundos de motor. Perdimos seis décimas entre Tetre Rouge y la primera chicane. El problema es que vas muy perdido porque en ese momento no sabes cuál es el problema y llegas a sobreconducir para intentar solventar esa diferencia".

Merhi, que marcó el 3:31.203 que les colocó 19º provisionalmente en la clasificación del miércoles, a 2,4 segundos del más rápido, el Oreca 07-Gibson #38 de JOTA, explica los inconvenientes que se encontró.

"En el primer intento de clasificación cogí tráfico y en el segundo, también. Luego tuve que adelantar a cuatro GT y en el último intento, en mitad del push, activaron el Full Course Yellow [bandera amarilla en toda la pista]… Al final casi solo tuve una vuelta y encima me pasé de los límites de pista, aunque creo que no fue así. Fue realmente complicado", subraya.

Pero, aun así, espera tener ciertas opciones en la carrera de este sábado (16:00h) y desvela que el objetivo del equipo G-Drive para el #25 es lograr la victoria en la categoría Pro-Am de LMP2 (aquellas alineaciones que incluyen un piloto Bronce), de entre los que saldrán terceros el sábado.

“A ver, empezar delante te ayuda mucho. El problema que tenemos es que las mejores vueltas de mis compañeros aún están un poco lejos de los tiempos. Este año el objetivo es ganar la categoría Pro-Am, seguro, eso es lo principal. Es factible, se puede ganar, siempre que encuentren ese problema de motor, porque en 24 horas, dos segundos por vuelta es una barbaridad. Si no, estará imposible", apunta.

Y deja claro, que si logra divertirse este fin de semana, será buena señal.

“Sí que me gusta bastante esta carrera y el circuito es muy chulo, pero cuando tienes un coche bueno y no va como tiene que ir… también depende mucho del coche, cuando va bien, te gusta, y cuando no, pues no, es así de simple. Te lo puedes pasar muy bien o muy mal. Sí me divierto, es que estará yendo todo bien", concluye.

#25 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson LMP2, John Falb, Roberto Merhi, Rui Andrade