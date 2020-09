¿Volverán los LMP2 al podio absoluto de las 24h de Le Mans?

La ex estrella de Audi en LMP1 Oliver Jarvis fue uno de los tres pilotos, junto con Ho-Pin Tung y Thomas Laurent, que estuvo cerca de ganar las 24 horas de Le Mans en 2017, conduciendo un Jackie Chan DC Racing Oreca 07 de LMP2.

El trío terminó segundo finalmente, tras perder el liderato a poco más de una hora para el final ante el Porsche 919 Hybrid ganador, ya que los otros cinco LMP1 oficiales se retiraron o sufrieron importantes complicaciones por problemas de fiabilidad.

Con sólo dos Toyotas y tres LMP1 privados –dos Rebellion R-13 y un ByKolles ENSO CLM P1/01– inscritos en la categoría superior este año, Jarvis dijo a Motorsport.com que siente que hay una "muy buena oportunidad" de que un LMP2 esté entre los tres primeros puestos de la general.

"No veo la oportunidad de estar cerca de ganar como en 2017; esas fueron circunstancias excepcionales", dijo Jarvis. "A menos que haya un error del piloto, ambos Toyota terminarán la carrera. Han estado trabajando con esta tecnología durante unos años. Pero ciertamente, los privados puede que tengan problemas de fiabilidad. Sólo necesitas que un par de coches tengan problemas y luego un LMP2 vuelve al podio general".

"El tercer puesto es una posibilidad real. De hecho, diría que hay más posibilidades de que haya un LMP2 en el podio que de lo contrario".

El histórico podio de Le Mans 2017, con dos LMP2 2º y 3º

Después de debutar en GTE Pro con la Risi Competizione el año pasado, Jarvis competirá en Le Mans en LMP2 por segunda vez este fin de semana en una segunda inscripción del equipo Algarve Pro Racing con el apoyo de G-Drive.

Compartirá el Oreca 07 #16 del equipo, uno de los cinco coches con neumáticos Goodyear en la parrilla de 24 coches LMP2 en La Sarthe este año, junto a Nick Tandy y Ryan Cullen.

Al preguntarle sobre sus expectativas para la carrera, Jarvis dijo: "Creo que es realmente difícil de predecir. Llegamos a última hora, no hemos hecho ninguna prueba, Nick no ha estado en un LMP2 durante unos años, pero no hay excusas, el objetivo es salir y obtener un buen resultado".

"Hay una parrilla extremadamente competitivo este año, pero me gusta pensar que somos más que capaces de estar en la lucha al final. Cuando miro los nombres de los profesionales, y algunos de los pilotos Plata están ahí arriba, es una categoría increíble este año en términos de profundidad. Para mí, ahí es donde está la competición realmente, en términos de pura competitividad".

"Con 24 coches, incluso si dos o tres de los favoritos tienen problemas, hay otros tres o cuatro allí para aprovecharse. Los LMP2 [de la generación actual] ya están en su cuarto año, la fiabilidad ha mejorado y los equipos tienen experiencia en su gestión, así que espero que la mayoría de la gente corra sin problemas. Así que todo se reducirá a los pilotos".