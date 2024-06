Juncadella y cuando un debutante en Le Mans debe liderar el asalto a la gloria

Le Mans.- El sábado 15 de junio era una fecha marcada en rojo en el calendaro de Dani Juncadella desde que supo que disputaría sus primeras 24 Horas de Le Mans. Embarcado en el proyecto de TF Sport, en categoría Pro Am de LMGT3, charló con Motorsport.com un día antes de subirse al coche, y se mostró consciente de las limitaciones que tiene el #82, o más bien la alineación formada por solo un piloto categoría profesional, él.

"Al equipo lo veo muy bien", comienza explicando, con ilusión."Estoy muy contento con Corvette en sí, pero el equipo TF es muy buen equipo, han hecho muy buen trabajo, desde el principio del año nuestro coche ha tenido buen rendimiento, y nuestros compañeros han tenido algún problema de fiabilidad pero el nuestro ha funcionado muy bien, así que lo veo muy bien".

"Lo único, que a mi compañero de equipo amateur le falta un poquillo, le faltan cinco o seis segundos con el mejor amateur aquí y eso va a ser un lastre muy grande, por lo que a nivel de resultados las expectativas no son enormes, pero yo me centro en mi trabajo, en ayudar en todo lo que pueda para que mejore, y creo que si tenemos un poco de suerte con Safety Cars y demás vamos a poder luchar por un gran resultado", comentó en referencia al japonés Hiroshi Koizumi (el otro es el francés Sébastien Baud).

Juncadella cambió de aires y fichó por Corvette para este año, lo que le ha acabado abriendo la puerta de Le Mans, aunque asegura que su fichaje no fue con esa intención."No fue con Le Mans en la cabeza, porque a mí obviamente me gusta Le Mans, es una carrera mítica, el WEC es un campeonato brutal, pero una categoría Pro Am siempre es menos atractiva que una categoría totalmente Pro", dijo. "Es el único punto negativo que tiene. A mí me gusta correr en categoría Pro, con pilotos pro, y aquí me toca correr en Pro Am, que es lo que hay, pero puedo correr Le Mans con una marca mítica, histórica, y yo tenía ganas de un cambio también y de algo nuevo, y de una nueva motivación".

#82 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Hiroshi Koizumi, Sebastien Baud, Daniel Juncadella

Aunque sea su primer Le Mans, Juncadella asegura que con su experiencia los nervios son menores... o distintos: "Con la experiencia se controlan los nervios de todo. Me pondría nervioso algo que me sacara mucho de mi zona de confort, subirme a un F1, un IndyCar, que es algo sobre lo que a día de hoy no tengo demasiado control, o a un Hypercar, que no me he subido nunca. Pero al final conozco el coche, el circuito online, el campeonato, soy muy consciente de mis habilidades, de mis actitudes, y eso me hace controlar mucho los nervios. Nervios siempre hay, y eso es bueno, son nervios buenos que te hacen estar activo, pero para nada me pone nervioso la carrera en sí".

Juncadella sabe perfectamente que le tocará hacer más horas al volante que a sus compañeros, aunque el reglamento limita el máximo y también el mínimo de horas que debe hacer cada piloto. Explicando las diferencias entre Le Mans y por ejemplo las 24 Horas de Daytona que ya ha disputado en más de una ocasión (y que ganó en 2023), declaró:"Cada carrera de 24 horas tiene su especialidad y punto diferente, pero creo que las de Le Mans es una carrera larga y voy a tener una participación muy grande al ser el único piloto Pro en el coche. Tengo que estar preparado, sobre todo físicamente, anímicamente, mentalmente, a nivel de hidratación, suplementación, nutrición... hacer los pasos correctos en eso es esencial, y mi experiencia en otras carreras me va a servir para esto, sin duda.

Ante la pregunta de qué persona le había aconsejado para Le Mans, dejó una curiosa revelación. Fue el ex piloto Tomás Saldaña (hizo siete veces Le Mans), actual comentarista: "Una persona que me dio un consejo es Tomás Saldaña, me dijo que sobre todo el viernes con el Driver's Parade, que es un lío, el que se monta ahí, que intente descansar lo máximo posible, que no gaste mucha energía, que la gente se vuelve un poco loca, y que esté relajado. Al final luego es una carrera muy larga y yo voy a tener que hacer muchas horas, así que que guarde energías y fuerzas, porque tocará usarlas más adelante".

Por último, cuando se le pide un pronóstico de favoritos, resume: "El McLaren vuela, el Porsche también corre mucho en recta, el Lexus puede que vaya bien, el BMW siempre esconde mucho... nosotros creo que estamos quintos, sextos o cuartos a nivel de ritmo. El problema es que vamos muy bien en curvas, pero en recta no corremos nada, y en Le Mans no es positivo eso. Es el lastre que llevamos, creo".

¿Y para la victoria absoluta? "En Hypercar, por lo que se comenta en el paddock, los que más se esconden es Toyota a día de hoy y son los que más ritmo van a tener para ganar, junto con Ferrari. Cadillac parecía muy rápido en clasificación, pero creo que tampoco tienen mucha velocidad. Veremos, Porsche quizás también tiene opciones, yo creo que el BoP está bastante mejor montado en Hypercar y en GT y puede que sea una carrera más interesante en ese sentido".