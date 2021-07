La historia de Peugeot en las 24h de Le Mans

La presentación del Peugeot Hypercar 9X8 supone el despegue de la nueva aventura de la marca del león en las 24h de Le Mans y el Mundial de Resistencia y supondrá su regreso después de cancelar en 2012 su programa del 908 Hybrid4 por problemas económicos antes siquiera de debutar en el renacido WEC.

Aunque la historia de Peugeot en el mítico trazado de La Sarthe se remonta a 1937, cuando el distribuidor Emile Darl'mat inscribió en la prueba varios de sus modelos DS, propulsados por un motor 2.0 de la marca del león, logrando dos podios. Al año siguiente, ganaría la categoría 2.0.

No sería hasta 1952 cuando el galo Alexis Constantin inscribió en las 24h de Le Mans un Peugeot 203C, constituyendo, ahora sí, la primera participación de un coche 100% de la marca en la legendaria cita. El piloto privado repitió en los años siguientes, aunque desde 1954 convirtió su coche en una versión con techo abierto. El nombre de Peugeot (aunque solo figuraba ya en el motor) desapareció de nuevo de Le Mans después de 1956.

Aunque el fabricante francés apareció en algunos prototipos en los años siguientes, los ingenieros Gerard Welter y Michel Meunier construyeron un prototipo bajo el nombre WM con motor Peugeot. Se estrenaron en 1976 y lograron ganar la categoría GTP tres años después.

En la era de los Grupo C, el dominio de otras marcas hizo que el proyecto se centrase en batir el récord de velocidad en la recta de Mulsanne (sin chicanes por aquel entonces) y alcanzar los 400 km/h. En 1988 finalmente lo lograron: 407 km/h antes de reventar el motor.

Precisamente, en noviembre de ese año, Peugeot Talbot Sport (estructura de competición respaldada por el fabricante francés) comunicó que se embarcaría en el entonces Mundial de Sportcars para 1991.

El Peugeot 905 con motor V10 y chasis de fibra de carbono debutó a finales de 1990 para comenzar la presencia 100% oficial de los franceses en la clásica de las clásicas. Los resultados en 1991 no fueron los esperados y Peugeot modificó su prototipo para crear el 950 Evo B, esto le dio el título en 1992 y ganó las 24h de Le Mans en la clasificación general por primera vez con Derek Warwick, Yannick Dalmas y Mark Blundell.

Al año siguiente, volvió a dominar y copó el podio al 100%... pero el Evo 2 nunca vería la luz y Peugeot se alejaría de La Sarthe para probar suerte en la F1.

Chasis : Peugeot 905

Motor : V10 Peugeot SA35 3,5 litros

Pilotos : Mauro Baldi, Philippe Alliot, Jean-Pierre Jabouille

Clasificación : 3º

Carrera : abandono

Chasis : Peugeot 905

Motor : V10 Peugeot SA35 3,5 litros

Pilotos : Keke Rosberg, Yannick Dalmas, Pierre-Henri Raphanel

Clasificación : 8º

Carrera : abandono

Chasis : Peugeot 905 Evo 1B

Motor : V10 Peugeot SA35 3,5 litres

Pilotos : Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell

Clasificación : 2º

Carrera : ganadores

Chasis : Peugeot 905 Evo 1B

Motor : V10 Peugeot SA35 3,5 litros

Pilotos : Mauro Baldi, Philippe Alliot, Jean-Pierre Jabouille

Clasificación : pole position

Carrera : 3º

#31 Peugeot Talbot Sport, Peugeot 905 Evo 1B: Alain Ferté, Eric van de Poele, Karl Wendlinger, comes into the pits with front bodywork and windscreen damage